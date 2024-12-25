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Силуанов рассказал о формировании бюджета на 2025-2027 годы
Силуанов рассказал о формировании бюджета на 2025-2027 годы - 25.12.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о формировании бюджета на 2025-2027 годы
Федеральный бюджет РФ на 2025-2027 годы формировался в новых условиях и задачах, на все важнейшие направления требовались ресурсы, сообщил министр финансов РФ... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T12:33+0300
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экономика
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бюджет
антон силуанов
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ на 2025-2027 годы формировался в новых условиях и задачах, на все важнейшие направления требовались ресурсы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Бюджет, конечно, формировался в новых условиях, новых задачах и, соответственно, важно было определить и сконцентрировать ресурсы на самых важных направлениях. Это - новые национальные цели развития, нацпроекты, поддержка людей, поддержка нашего технологического развития, и на все это требовались деньги", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "Все планы, обязательства, которые запланировали на текущий год, выполнены, бюджет устойчив", - добавил министр. Ранее он сообщил журналистам, что исполнение федерального бюджета РФ по итогам 2024 года "уложится" в дефицит 1,7% ВВП. Президент России Владимир Путин в начале декабря подписал закон, утверждающий федеральный бюджет РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП, в 2026 году - 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования.
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россия, бюджет, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, бюджет, Антон Силуанов
Силуанов рассказал о формировании бюджета на 2025-2027 годы
Силуанов: бюджет РФ на 2025-2027 годы формировался в новых условиях и задачах
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ на 2025-2027 годы формировался в новых условиях и задачах, на все важнейшие направления требовались ресурсы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Бюджет, конечно, формировался в новых условиях, новых задачах и, соответственно, важно было определить и сконцентрировать ресурсы на самых важных направлениях. Это - новые национальные цели развития, нацпроекты, поддержка людей, поддержка нашего технологического развития, и на все это требовались деньги", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Все планы, обязательства, которые запланировали на текущий год, выполнены, бюджет устойчив", - добавил министр. Ранее он сообщил журналистам, что исполнение федерального бюджета РФ по итогам 2024 года "уложится" в дефицит 1,7% ВВП.
Президент России Владимир Путин в начале декабря подписал закон, утверждающий федеральный бюджет РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно.
Дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП, в 2026 году - 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования.
Минфин подсчитал дефицит бюджета России за январь-ноябрь 2024 года