https://1prime.ru/20241225/dogovor-853859654.html

Путин и Трамп скоро договорятся. У России есть инструмент для этого

Путин и Трамп скоро договорятся. У России есть инструмент для этого - 25.12.2024, ПРАЙМ

Путин и Трамп скоро договорятся. У России есть инструмент для этого

Следующий год будет судьбоносным для конфликта на Украине и мира в целом, передает хорватское издание Geopolitika.news. | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T15:17+0300

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2024-12-25T15:17+0300

политика

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Следующий год будет судьбоносным для конфликта на Украине и мира в целом, передает хорватское издание Geopolitika.news.Согласно материалу, Россия достигнет своих целей и обеспечит свою стратегическую и национальную безопасность. Ко всему прочему, ядерное оружие сыграет важную роль в достижении мира. Россия, которая является ядерной державой, ни за что не окажется в числе проигравших стран.Кроме того, после победы Дональда Трампа на выборах президента лидеры ЕС ощутили облегчение, узнав о его желании прекратить украинский конфликт. Они сознают, что продолжение этой войны представляет серьезную угрозу для экономики и политической стабильности Европы, а также может сопровождаться вооруженным конфликтом с Россией.В ЕС существует сильное "военное" лобби, поддерживающее политику помощи Украине. Однако эта "партия" действует осторожно, ожидая 20 января, дня инаугурации Трампа, и решений, которые он примет после этого.Тем не менее, встреча Путина и Трампа становится все более реальной, что вызывает беспокойство у ряда ядерных держав."Им придется согласиться на все, о чем договорятся Трамп с Путиным насчет завершения украинского конфликта раз и навсегда, так как Москва будет настаивать на продолжительном мире, а не на заморозке конфликта, какой бы продолжительной ее не преподносили по корейскому сценарию", - заключил автор материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп