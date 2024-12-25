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Путин и Трамп скоро договорятся. У России есть инструмент для этого
Путин и Трамп скоро договорятся. У России есть инструмент для этого - 25.12.2024, ПРАЙМ
Путин и Трамп скоро договорятся. У России есть инструмент для этого
Следующий год будет судьбоносным для конфликта на Украине и мира в целом, передает хорватское издание Geopolitika.news. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T15:17+0300
2024-12-25T15:17+0300
2024-12-25T15:17+0300
политика
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Следующий год будет судьбоносным для конфликта на Украине и мира в целом, передает хорватское издание Geopolitika.news.Согласно материалу, Россия достигнет своих целей и обеспечит свою стратегическую и национальную безопасность. Ко всему прочему, ядерное оружие сыграет важную роль в достижении мира. Россия, которая является ядерной державой, ни за что не окажется в числе проигравших стран.Кроме того, после победы Дональда Трампа на выборах президента лидеры ЕС ощутили облегчение, узнав о его желании прекратить украинский конфликт. Они сознают, что продолжение этой войны представляет серьезную угрозу для экономики и политической стабильности Европы, а также может сопровождаться вооруженным конфликтом с Россией.В ЕС существует сильное "военное" лобби, поддерживающее политику помощи Украине. Однако эта "партия" действует осторожно, ожидая 20 января, дня инаугурации Трампа, и решений, которые он примет после этого.Тем не менее, встреча Путина и Трампа становится все более реальной, что вызывает беспокойство у ряда ядерных держав."Им придется согласиться на все, о чем договорятся Трамп с Путиным насчет завершения украинского конфликта раз и навсегда, так как Москва будет настаивать на продолжительном мире, а не на заморозке конфликта, какой бы продолжительной ее не преподносили по корейскому сценарию", - заключил автор материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин и Трамп скоро договорятся. У России есть инструмент для этого
GN: Путин и Трамп скоро договорятся о мире
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ.
Следующий год будет судьбоносным для конфликта на Украине и мира в целом, передает
хорватское издание Geopolitika.news.
Согласно материалу, Россия достигнет своих целей и обеспечит свою стратегическую и национальную безопасность. Ко всему прочему, ядерное оружие сыграет важную роль в достижении мира. Россия, которая является ядерной державой, ни за что не окажется в числе проигравших стран.
Кроме того, после победы Дональда Трампа на выборах президента лидеры ЕС ощутили облегчение, узнав о его желании прекратить украинский конфликт. Они сознают, что продолжение этой войны представляет серьезную угрозу для экономики и политической стабильности Европы, а также может сопровождаться вооруженным конфликтом с Россией.
В ЕС существует сильное "военное" лобби, поддерживающее политику помощи Украине. Однако эта "партия" действует осторожно, ожидая 20 января, дня инаугурации Трампа, и решений, которые он примет после этого.
Тем не менее, встреча Путина и Трампа становится все более реальной, что вызывает беспокойство у ряда ядерных держав.
"Им придется согласиться на все, о чем договорятся Трамп с Путиным насчет завершения украинского конфликта раз и навсегда, так как Москва будет настаивать на продолжительном мире, а не на заморозке конфликта, какой бы продолжительной ее не преподносили по корейскому сценарию", - заключил автор материала.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"На самом деле". На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом