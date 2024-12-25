https://1prime.ru/20241225/dom-853841751.html

"DNS Девелопмент" ввела в эксплуатацию дом на 272 квартиры в "DNS Сити"

"DNS Девелопмент" ввела в эксплуатацию дом на 272 квартиры в "DNS Сити" - 25.12.2024, ПРАЙМ

"DNS Девелопмент" ввела в эксплуатацию дом на 272 квартиры в "DNS Сити"

Группа компаний "DNS Девелопмент" досрочно ввела в эксплуатацию первый многоквартирный дом на 272 квартиры на территории будущего города-спутника Владивостока,... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T05:31+0300

2024-12-25T05:31+0300

2024-12-25T05:31+0300

недвижимость

владивосток

дальний восток

арктика

минвостокразвития

вэб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853841751.jpg?1735093889

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - ПРАЙМ. Группа компаний "DNS Девелопмент" досрочно ввела в эксплуатацию первый многоквартирный дом на 272 квартиры на территории будущего города-спутника Владивостока, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. "Группа компаний "DNS Девелопмент" досрочно ввела в эксплуатацию дом №1 на 272 квартиры в "DNS Сити". Проект комплексного жилого строительства, расположенный на полуострове Де-Фриз, по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) реализует ООО СЗ "ДНС СИТИ" (входит в ГК "DNS Девелопмент") в статусе резидента ТОР "Приморье". Собственники квартир получат ключи в начале 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект "DNS Сити" реализуется в границах города-спутника Владивостока и подразумевает создание мини-города на 650 тысяч квадратных метров жилья и 25 тысяч жителей. Общий планируемый объем инвестиций составляет 99 миллиардов рублей. Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

владивосток

дальний восток

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, владивосток, дальний восток, арктика, минвостокразвития, вэб