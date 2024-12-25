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"DNS Девелопмент" ввела в эксплуатацию дом на 272 квартиры в "DNS Сити" - 25.12.2024, ПРАЙМ
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"DNS Девелопмент" ввела в эксплуатацию дом на 272 квартиры в "DNS Сити"
"DNS Девелопмент" ввела в эксплуатацию дом на 272 квартиры в "DNS Сити" - 25.12.2024, ПРАЙМ
"DNS Девелопмент" ввела в эксплуатацию дом на 272 квартиры в "DNS Сити"
Группа компаний "DNS Девелопмент" досрочно ввела в эксплуатацию первый многоквартирный дом на 272 квартиры на территории будущего города-спутника Владивостока,... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T05:31+0300
2024-12-25T05:31+0300
недвижимость
владивосток
дальний восток
арктика
минвостокразвития
вэб
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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - ПРАЙМ. Группа компаний "DNS Девелопмент" досрочно ввела в эксплуатацию первый многоквартирный дом на 272 квартиры на территории будущего города-спутника Владивостока, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. "Группа компаний "DNS Девелопмент" досрочно ввела в эксплуатацию дом №1 на 272 квартиры в "DNS Сити". Проект комплексного жилого строительства, расположенный на полуострове Де-Фриз, по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) реализует ООО СЗ "ДНС СИТИ" (входит в ГК "DNS Девелопмент") в статусе резидента ТОР "Приморье". Собственники квартир получат ключи в начале 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект "DNS Сити" реализуется в границах города-спутника Владивостока и подразумевает создание мини-города на 650 тысяч квадратных метров жилья и 25 тысяч жителей. Общий планируемый объем инвестиций составляет 99 миллиардов рублей. Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
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недвижимость, владивосток, дальний восток, арктика, минвостокразвития, вэб
Недвижимость, Владивосток, Дальний Восток, АРКТИКА, Минвостокразвития, ВЭБ
05:31 25.12.2024
 
"DNS Девелопмент" ввела в эксплуатацию дом на 272 квартиры в "DNS Сити"

ГК "DNS Девелопмент" досрочно ввела в эксплуатацию первый дом на 272 квартиры в "DNS

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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - ПРАЙМ. Группа компаний "DNS Девелопмент" досрочно ввела в эксплуатацию первый многоквартирный дом на 272 квартиры на территории будущего города-спутника Владивостока, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.
"Группа компаний "DNS Девелопмент" досрочно ввела в эксплуатацию дом №1 на 272 квартиры в "DNS Сити". Проект комплексного жилого строительства, расположенный на полуострове Де-Фриз, по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) реализует ООО СЗ "ДНС СИТИ" (входит в ГК "DNS Девелопмент") в статусе резидента ТОР "Приморье". Собственники квартир получат ключи в начале 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект "DNS Сити" реализуется в границах города-спутника Владивостока и подразумевает создание мини-города на 650 тысяч квадратных метров жилья и 25 тысяч жителей. Общий планируемый объем инвестиций составляет 99 миллиардов рублей.
Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
 
НедвижимостьВладивостокДальний ВостокАРКТИКАМинвостокразвитияВЭБ
 
 
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