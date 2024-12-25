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Главные события в экономике России в 2024 году: рост вопреки

Главные события в экономике России в 2024 году: рост вопреки - 25.12.2024, ПРАЙМ

Главные события в экономике России в 2024 году: рост вопреки

Российская экономика в уходящем году превзошла ожидания экспертов и властей по многим показателям: и по темпам роста ВВП, и по доходам граждан, и по параметрам... | 25.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российская экономика в уходящем году превзошла ожидания экспертов и властей по многим показателям: и по темпам роста ВВП, и по доходам граждан, и по параметрам бюджета. Но и вызовов стало больше: это ужесточение санкций, падение мировых цен на сырье, кадровый дефицит, волатильность курса рубля, а также инфляция, которая никак не разворачивается к таргету.РИА Новости выбрало 10 главных событий 2024 года, которые оказали важное влияние на экономику России и будут иметь долгосрочные последствия в будущем.1. Перегрев экономикиРоссийская экономика в уходящем году не просто выросла, несмотря на санкции. Власти даже заявили о ее перегреве – то есть предложение не поспевает за спросом. Масштаб этого перегрева глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще по итогам первого полугодия называла максимальным за последние 16 лет, с 2008 года. Главной проблемой стала инфляция, уже обогнавшая официальные прогнозы и на середину декабря превысившая 9,5%.Разгон цен вынудил Банк России ужесточать денежно-кредитную политику. В июле регулятор начал повышать ключевую ставку с тогдашних 16%, в октябре доведя ее до рекордных для России 21% годовых. При этом ЦБ сделал бизнесу и людям неожиданный новогодний подарок, сохранив ставку в декабре, хотя сам допускал ее повышение.Но несмотря на все перипетии с ценами и ставкой, экономика по итогам года вырастет почти на 4%.Почему это важно? Экономика РФ растет вопреки внешнему давлению, и это напрямую влияет на уровень жизни россиян. За суверенитет приходится платить высокую цену в виде инфляции и повышения ставок в экономике. Но в долгосрочной перспективе это принесет результат в виде более устойчивого роста и повышения благосостояния граждан.2. Изменения налоговой системыПравительство РФ в уходящем году приняло масштабные налоговые изменения, которые заработают с 1 января 2025 года и нацелены на повышение справедливости налоговой системы в целом. Основной принцип в том, что богатые должны платить больше, а уязвимые слои населения, важные проекты и сектора экономики получат льготы.Для бизнеса самым значимым стало повышение налога на прибыль: с 20% до 25%. Взамен компании получили гарантии неизменности налоговой системы на ближайшие шесть лет. Так проще планировать, не опасаясь введения дополнительных платежей.Для граждан самым заметным станет увеличение прогрессии по НДФЛ. Для доходов до 2,4 миллиона рублей в год сохраняется действующая ставка 13%, с доходов от 2,4 миллиона до 5 миллионов надо будет платить 15%, от 5 миллионов до 20 миллионов рублей - 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей – 20%, а доход, превышающий 50 миллионов рублей в год, будет облагаться по ставке 22%.Почему это важно? Налоги для государства – это не только способ пополнения бюджета. Они играют роль стимулов. Привлекательность инвестиций в технологические сектора, которые раньше проигрывали в рентабельности сырьевым, благодаря этим изменениям вырастет. А у правительства появится больше средств на социальную повестку, в том числе поддержку семей с невысокими доходами.3. Курс рубля и валютный контрольГод назад, когда рубль ослабел и доллар стал дороже 100 рублей, правительство ввело меры валютного контроля, включая требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров. Механизм вводился как временный, и он показал свою эффективность. Поэтому Минфин предлагал продлить его как минимум до конца 2024 года, а в Госдуме звучали предложения сделать его и вовсе постоянным.Против выступал Банк России, который указывал, что валютные ограничения вредят бизнесу. Кроме того, по мнению регулятора, на курс рубля влияют и другие факторы: торговый баланс, налоговые периоды, инфляция и даже расходы бюджета. В результате власти нашли компромиссное решение - валютный контроль не стали отменять полностью, но значительно ослабили.В конце года волатильность национальной валюты усилилась: доллар снова стоит больше 100 рублей. Но власти, похоже, достигли окончательного консенсуса в вопросе ужесточения валютных ограничений: и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и министр финансов Антон Силуанов заявляли, что не видят в них необходимости.Почему это важно? Правила валютного контроля непосредственно касаются только крупных компаний. Но позиция властей дает сигнал рынку в целом, что жестких мер для управления курсом рубля не будет. А значит, волатильность рубля останется довольно высокой.4. Ипотечный пузырь и отказ от льготной программыВ середине года завершилась массовая программа льготной ипотеки, которая действовала в России больше четырех лет и позволяла россиянам привлекать кредиты на покупку жилья под 8% годовых. Программа стала драйвером роста строительства, но также привела и к сильному росту цен на жилье.Опасаясь пузыря на ипотечном рынке, власти решили ее не продлевать. Другие льготные ипотечные программы: семейная, сельская дальневосточная, арктическая ипотека, а также программа для IT-специалистов сохранились, хотя условия по ним были ужесточены. Продажи жилья снизились, цены тоже пошли вниз. Хотя даже в таких условиях люди продолжают брать кредиты. А банки стали предлагать комбинированную ипотеку – часть кредита по льготной программе, а часть суммы - по ставке, которая может быть даже выше рыночной.Ужесточились и условия по обычной розничной ипотеке: первоначальный взнос теперь в большинстве банков составляет 50% от стоимости жилья, хотя в ряде случаев его можно снизить до 20%. А минимальные ставки по рыночной ипотеке после серии повышений Центробанком ключевой ставки теперь превышают 28% годовых.Почему это важно? Высокие кредитные ставки делают недоступной покупку жилья для многих граждан. Но это временно. По мере замедления инфляции ставки в экономике будут падать и льготные программы станут не нужны. С другой стороны, банки сейчас предлагают очень выгодные проценты по депозитам - ставки по вкладам в некоторых банках стали доходить до 24% годовых. Эксперты советуют семьям откладывать деньги на покупку жилья и копить на первоначальный взнос.5. Программа долгосрочных сбереженийС начала 2024 года в России заработал новый инструмент для долгосрочных накоплений граждан - программа долгосрочных сбережений (ПДС). Ее участниками уже стали более двух миллионов россиян, а объем вложений достиг 145 миллиардов рублей.В рамках программы граждане могут открыть накопительный счет в негосударственном пенсионном фонде, переводить туда взносы и получать до 36 тысяч рублей в году софинансирования от государства и еще до 52 тысяч рублей налоговых вычетов.Государство поставило перед рынком амбициозную цель - в 2026 году сумма привлеченных средств в рамках программы должна превысить 1% ВВП, а это не менее 2,3 триллиона рублей.Почему это важно? Пенсионные накопления являются главным источников долгосрочных инвестиций в экономике. Благодаря программе у пенсионных фондов появятся ресурсы для финансирования масштабных проектов в России. А граждане, которые решать участвовать в программе, смогут получить прямую выгоду от этих проектов.6. Легализация криптовалют и ограничение майнингаВ уходящем году президент РФ Владимир Путин подписал долгожданный закон о легализации майнинга криптовалют. До этого такая деятельность в России находилась вне правового регулирования, при том что страна, по оценке экспертов, уже вошла в число мировых лидеров майнинга.Теперь заниматься майнингом вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. Использовать криптовалюту в качестве средства платежей легально можно только в международных расчетах. Внутри страны она остается только инструментом для инвестиций, причем весьма рискованных.Кроме того, правительство утвердило требования к майнерам, установив для них лимит энергопотребления: так, для граждан без регистрации ИП он составляет 6 тысяч кВт.ч в месяц. А в регионах, где есть дефицит электроэнергии, могут вводиться дополнительные ограничения вплоть до полного запрета майнинга.Почему это важно? Майнеры получили правила игры и могут работать честно, уплачивая налоги и не опасаясь преследования со стороны властей. Кроме того, закон открывает возможность для крупных инвестиций в эту сферу. Поэтому эксперты ожидают, что уже в ближайшие годы Россия может обогнать США и занять первое место в мире по объемам промышленного майнинга криптовалют.7. Обмен замороженными активами. И обмен евробондов.Россия в 2024 году провела два раунда обмена активами: иностранным инвесторам была предоставлена возможность выкупить у россиян замороженные за рубежом активы за счет средств на счетах типа "С", где блокируются деньги нерезидентов. Каждый инвестор РФ мог продать бумаги максимум на 100 тысяч рублей. В результате удалось выкупить принадлежащих россиянам активов суммарно на 10,6 миллиарда рублей.Кроме того, Минфин России в декабре завершил масштабный проект по замещению российских суверенных еврооблигаций. Ему удалось заместить российскими бумагами более 64% евробондов на сумму, эквивалентную 20,8 миллиарда долларов по номиналу.Инвесторы, поучаствовавшие в данной операции, будут избавлены от сложностей из-за недружественных действий иностранных организаций. При этом в Минфине подчеркивали, что оставшиеся незамещенными еврооблигации на 11,6 миллиарда долларов продолжат обращаться на вторичном рынке и обслуживаться, как прежде.Почему это важно? Иностранные активы и валютные облигации есть, конечно, далеко не у всех россиян. Однако позитивно то, что властям удалось решить хотя бы часть проблем, возникших у частных инвесторов из-за санкций. А остальные должны извлечь из этой истории урок: иностранные вложения несут не только финансовые, но и значительные политические риски, которые надо учитывать.8. Платежная система платформы BRICS BridgeСтраны БРИКС договорились о создании новой международной финансово-расчетной системы. Эта инициатива стала приоритетной в рамках российского председательства в организации в 2024 году. Система позволит странам, даже не входящим в организацию, вести расчеты и привлекать инвестиции без использования доллара.Система пока не заработала, и эксперты признают, что реализация такого проекта является непростой задачей. Страны, которые будут в ней участвовать, могут столкнуться с санкциями со стороны США, поскольку эта система серьезно подорвет позиции доллара как мировой валюты.Однако создание новой международной расчётной системы давно назрело. Бизнес во всем мире не хочет зависеть от решений американских политиков, которые используют доллар как оружие против суверенных государств. Кроме того, платформа БРИКС будет построена на новых технологиях: она позволит использовать в расчётах национальные валюты и цифровые активы.Почему это важно? Главная цель создания независимой платформы для расчетов в том, что от нее нельзя будет никого отключить. Система будет вне политики и вне санкций, а значит, любой пользователь сможет без проблем оплатить товары или услуги в других странах.9. Новые нацпроектыПравительство РФ в уходящем году одобрило новые национальные проекты. Они масштабнее прежних: на их реализацию до 2030 года планируется направить более 40 триллионов рублей бюджетных ресурсов и еще не менее 13 триллионов рублей внебюджетных инвестиций.Нацпроекты нужны для достижения объявленных президентом РФ национальных целей: сохранение населения, поддержка семьи, развитие талантов, экологическое благополучие, технологическое лидерство.В 2024 году было одобрено 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие". Но уже весной 2025 года их станет 20 – к концу марта правительство должно подготовить нацпроект "Биоэкономика".Почему это важно? Эффект от нацпроектов должен быть очевиден для каждого жителя России. Они будут пользоваться качественными услугами, получать технологичную медицинскую помощь, дети пойдут в отремонтированные школы и кружки по интересам. И если жители отдалённой деревни увидят, что их дорогу, наконец, отремонтировали – скорее всего, это было сделано в рамках нацпроекта.10. Старт крупнейшего инфраструктурного проекта в России – ВСМВладимир Путин весной 2024 года объявил о старте самого масштабного в России инфраструктурного проекта: высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. На его реализацию потребуется, по предварительной оценке властей, 2,166 триллиона рублей.Выходы дороги из Москвы уже строятся, а строительство основного участка планируется начать в середине 2025 года. Но проект – это не только дорога. Россия создаст собственный высокоскоростной поезд. До сих пор в стране таких технологий не было.Строить поезд будет завод "Уральские локомотивы". Компания уже представила прототип. Поезд, который получил имя "Белый кречет", будет разгоняться до 400 километров в час, а его базовая скорость – 360 километров в час. Эксплуатация составов будет возможна при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию.Почему это важно? Дорога из Москвы в Питер будет занимать чуть больше двух часов, при этом создаст сотни новых рабочих мест. Но это лишь "первый кречет": в следующие несколько десятилетий могут появится несколько новых ВСМ, например, из Москвы в Казань, Екатеринбург, Адлер и Минск.

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итоги года, рф, экономика рф, экономика в период санкций