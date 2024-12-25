https://1prime.ru/20241225/eksport-853867572.html

Эксперт спрогнозировал рост экспорта российских цветных металлов в Китай

Эксперт спрогнозировал рост экспорта российских цветных металлов в Китай - 25.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал рост экспорта российских цветных металлов в Китай

Рост экспорта цветных металлов из России в КНР продлится до китайского Нового года в январе и достигнет 8,5 миллиарда долларов в 2025 году, таким мнением с РИА... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T23:41+0300

2024-12-25T23:41+0300

2024-12-25T23:42+0300

экономика

россия

цветные металлы

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/77102/37/771023778_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_9a8b70b8424afcd36e0e214a18601048.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Рост экспорта цветных металлов из России в КНР продлится до китайского Нового года в январе и достигнет 8,5 миллиарда долларов в 2025 году, таким мнением с РИА Новости поделился независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. В ноябре Россия нарастила поставки меди в Китай до максимальных за год 400 миллионов долларов, что в 1,5 раза больше, чем в октябре, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Одновременно вдвое вырос ввоз Китаем российского никеля - до 56,2 миллиона долларов против 26,8 миллиона месяцем ранее. "В целом же объем вывоза цветных металлов из России в КНР может по итогам 2024 года достичь 7,8-8 миллиарда долларов, в следующем же году – выйти на отметку 8,5 миллиарда долларов", - рассказал эксперт. По словам Хазанова, увеличение поставок меди и никеля из РФ в Китай обусловлено двумя факторами: расширением объемов сбыта отечественных металлургических компаний на восточном направлении и мерами правительства КНР по стимулированию экономики, благодаря которым промышленность демонстрирует подъем в некоторых отраслях. "Рост экспорта меди и никеля в КНР будет идти до середины января 2025 года, после чего можно ожидать его спада по мере приближения китайского Нового года, празднование которого продлится 15 дней, начиная с 29 января. В это время деловая активность в стране сильно затихнет", - добавил эксперт. Ранее в октябре Россия поставила никель в Китай на 125,2 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше показателя месяцем ранее. А вот продажи меди в КНР, наоборот, сократились на четверть, до 274,2 миллиона долларов.

https://1prime.ru/20241225/ukraina-853863611.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цветные металлы, китай