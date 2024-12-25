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Эксперт спрогнозировал рост экспорта российских цветных металлов в Китай
Эксперт спрогнозировал рост экспорта российских цветных металлов в Китай - 25.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал рост экспорта российских цветных металлов в Китай
Рост экспорта цветных металлов из России в КНР продлится до китайского Нового года в январе и достигнет 8,5 миллиарда долларов в 2025 году, таким мнением с РИА... | 25.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Рост экспорта цветных металлов из России в КНР продлится до китайского Нового года в январе и достигнет 8,5 миллиарда долларов в 2025 году, таким мнением с РИА Новости поделился независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. В ноябре Россия нарастила поставки меди в Китай до максимальных за год 400 миллионов долларов, что в 1,5 раза больше, чем в октябре, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Одновременно вдвое вырос ввоз Китаем российского никеля - до 56,2 миллиона долларов против 26,8 миллиона месяцем ранее. "В целом же объем вывоза цветных металлов из России в КНР может по итогам 2024 года достичь 7,8-8 миллиарда долларов, в следующем же году – выйти на отметку 8,5 миллиарда долларов", - рассказал эксперт. По словам Хазанова, увеличение поставок меди и никеля из РФ в Китай обусловлено двумя факторами: расширением объемов сбыта отечественных металлургических компаний на восточном направлении и мерами правительства КНР по стимулированию экономики, благодаря которым промышленность демонстрирует подъем в некоторых отраслях. "Рост экспорта меди и никеля в КНР будет идти до середины января 2025 года, после чего можно ожидать его спада по мере приближения китайского Нового года, празднование которого продлится 15 дней, начиная с 29 января. В это время деловая активность в стране сильно затихнет", - добавил эксперт. Ранее в октябре Россия поставила никель в Китай на 125,2 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше показателя месяцем ранее. А вот продажи меди в КНР, наоборот, сократились на четверть, до 274,2 миллиона долларов.
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россия, цветные металлы, китай
Экономика, РОССИЯ, цветные металлы, КИТАЙ
Эксперт спрогнозировал рост экспорта российских цветных металлов в Китай
Эксперт: экспорта цветных металлов из РФ в КНР может вырасти до $8,5 млрд
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Рост экспорта цветных металлов из России в КНР продлится до китайского Нового года в январе и достигнет 8,5 миллиарда долларов в 2025 году, таким мнением с РИА Новости поделился независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
В ноябре Россия нарастила поставки меди в Китай до максимальных за год 400 миллионов долларов, что в 1,5 раза больше, чем в октябре, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Одновременно вдвое вырос ввоз Китаем российского никеля - до 56,2 миллиона долларов против 26,8 миллиона месяцем ранее.
"В целом же объем вывоза цветных металлов из России в КНР может по итогам 2024 года достичь 7,8-8 миллиарда долларов, в следующем же году – выйти на отметку 8,5 миллиарда долларов", - рассказал эксперт.
По словам Хазанова, увеличение поставок меди и никеля из РФ в Китай обусловлено двумя факторами: расширением объемов сбыта отечественных металлургических компаний на восточном направлении и мерами правительства КНР по стимулированию экономики, благодаря которым промышленность демонстрирует подъем в некоторых отраслях.
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"Рост экспорта меди и никеля в КНР будет идти до середины января 2025 года, после чего можно ожидать его спада по мере приближения китайского Нового года, празднование которого продлится 15 дней, начиная с 29 января. В это время деловая активность в стране сильно затихнет", - добавил эксперт.
Ранее в октябре Россия поставила никель в Китай на 125,2 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше показателя месяцем ранее. А вот продажи меди в КНР, наоборот, сократились на четверть, до 274,2 миллиона долларов.