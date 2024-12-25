https://1prime.ru/20241225/energopotreblenie-853850445.html

Энергопотребление в России растет рекордными темпами, заявил Новак

Энергопотребление в России растет рекордными темпами, заявил Новак - 25.12.2024, ПРАЙМ

Энергопотребление в России растет рекордными темпами, заявил Новак

Энергопотребление в России растет рекордными темпами, в 2024 году рост составит 3%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T12:11+0300

2024-12-25T12:11+0300

2024-12-25T12:19+0300

энергетика

россия

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/83410/42/834104266_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_f70c059bd24734d60bbe3bf08e24ede3.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Энергопотребление в России растет рекордными темпами, в 2024 году рост составит 3%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Энергопотребление в нашей стране растет, и растет рекордными темпами. В этом году мы ожидаем рост потребления электроэнергии в стране на 3% к уровню прошлого года. Это очень высокий уровень, обычно мы прирастали на 1-1,5%", - сказал он.

https://1prime.ru/20241217/elektrichestvo-853628945.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак