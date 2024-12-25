https://1prime.ru/20241225/energopotreblenie-853850445.html
Энергопотребление в России растет рекордными темпами, заявил Новак
Энергопотребление в России растет рекордными темпами, заявил Новак - 25.12.2024, ПРАЙМ
Энергопотребление в России растет рекордными темпами, заявил Новак
Энергопотребление в России растет рекордными темпами, в 2024 году рост составит 3%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T12:11+0300
2024-12-25T12:11+0300
2024-12-25T12:19+0300
энергетика
россия
александр новак
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Энергопотребление в России растет рекордными темпами, в 2024 году рост составит 3%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Энергопотребление в нашей стране растет, и растет рекордными темпами. В этом году мы ожидаем рост потребления электроэнергии в стране на 3% к уровню прошлого года. Это очень высокий уровень, обычно мы прирастали на 1-1,5%", - сказал он.
https://1prime.ru/20241217/elektrichestvo-853628945.html
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россия, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак
Энергопотребление в России растет рекордными темпами, заявил Новак
Новак: рост энергопотребления в России по итогам 2024 года составит 3%
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Энергопотребление в России растет рекордными темпами, в 2024 году рост составит 3%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Энергопотребление в нашей стране растет, и растет рекордными темпами. В этом году мы ожидаем рост потребления электроэнергии в стране на 3% к уровню прошлого года. Это очень высокий уровень, обычно мы прирастали на 1-1,5%", - сказал он.
Энергопотребление в России с начала 2024 года выросло на 3,3 процента