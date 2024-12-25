https://1prime.ru/20241225/estoniya-853859517.html

В Эстонии намерены "закрыть" всю границу с Россией системами наблюдения

В Эстонии намерены "закрыть" всю границу с Россией системами наблюдения - 25.12.2024, ПРАЙМ

В Эстонии намерены "закрыть" всю границу с Россией системами наблюдения

Власти Эстонии планируют установить системы наблюдения вдоль всей границы с Россией, сообщает издание Politico, ссылаясь на главу департамента полиции и... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T15:12+0300

2024-12-25T15:12+0300

2024-12-25T15:12+0300

россия

эстония

граница

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Власти Эстонии планируют установить системы наблюдения вдоль всей границы с Россией, сообщает издание Politico, ссылаясь на главу департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерта Беличева. Он отметил, что цель состоит в том, чтобы оснастить каждый метр 338-километровой границы техническими средствами наблюдения. Согласно информации издания, стоимость программы по укреплению границы в Нарве составляет 157 миллионов евро. Беличев также сообщил, что Эстония создает "стену от дронов", использующую цифровые технологии для блокировки вражеских беспилотников. Кроме того, власти Эстонии планируют сформировать резерв из 1 тысячи полицейских для обеспечения безопасности в случае крупных событий, помимо 29 тысяч добровольцев, которые уже проходят подготовку в Союзе обороны Эстонии. В сентябре телерадиокомпания ERR сообщила, что министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс оценил сумму, необходимую для завершения укрепления границы с Россией к концу 2025 года, в 40 миллионов евро. В Кремле подчеркивают, что Россия не представляет угрозы и никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые могут угрожать её интересам. Также в последние годы Россия отмечает активизацию НАТО у своих западных границ, где альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии".

https://1prime.ru/20241224/estoniya-853836584.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эстония, граница