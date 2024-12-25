https://1prime.ru/20241225/estoniya-853859517.html
В Эстонии намерены "закрыть" всю границу с Россией системами наблюдения
В Эстонии намерены "закрыть" всю границу с Россией системами наблюдения - 25.12.2024, ПРАЙМ
В Эстонии намерены "закрыть" всю границу с Россией системами наблюдения
Власти Эстонии планируют установить системы наблюдения вдоль всей границы с Россией, сообщает издание Politico, ссылаясь на главу департамента полиции и... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T15:12+0300
2024-12-25T15:12+0300
2024-12-25T15:12+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Власти Эстонии планируют установить системы наблюдения вдоль всей границы с Россией, сообщает издание Politico, ссылаясь на главу департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерта Беличева. Он отметил, что цель состоит в том, чтобы оснастить каждый метр 338-километровой границы техническими средствами наблюдения. Согласно информации издания, стоимость программы по укреплению границы в Нарве составляет 157 миллионов евро. Беличев также сообщил, что Эстония создает "стену от дронов", использующую цифровые технологии для блокировки вражеских беспилотников. Кроме того, власти Эстонии планируют сформировать резерв из 1 тысячи полицейских для обеспечения безопасности в случае крупных событий, помимо 29 тысяч добровольцев, которые уже проходят подготовку в Союзе обороны Эстонии. В сентябре телерадиокомпания ERR сообщила, что министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс оценил сумму, необходимую для завершения укрепления границы с Россией к концу 2025 года, в 40 миллионов евро. В Кремле подчеркивают, что Россия не представляет угрозы и никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые могут угрожать её интересам. Также в последние годы Россия отмечает активизацию НАТО у своих западных границ, где альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии".
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россия, эстония, граница
В Эстонии намерены "закрыть" всю границу с Россией системами наблюдения
Politico: Эстония намерена "закрыть" системами наблюдения всю границу с Россией
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Власти Эстонии планируют установить системы наблюдения вдоль всей границы с Россией, сообщает издание Politico, ссылаясь на главу департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерта Беличева.
Он отметил, что цель состоит в том, чтобы оснастить каждый метр 338-километровой границы техническими средствами наблюдения.
Согласно информации издания, стоимость программы по укреплению границы в Нарве составляет 157 миллионов евро. Беличев также сообщил, что Эстония создает "стену от дронов", использующую цифровые технологии для блокировки вражеских беспилотников.
На границе России и Эстонии образовались очереди
Кроме того, власти Эстонии планируют сформировать резерв из 1 тысячи полицейских для обеспечения безопасности в случае крупных событий, помимо 29 тысяч добровольцев, которые уже проходят подготовку в Союзе обороны Эстонии.
В сентябре телерадиокомпания ERR сообщила, что министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс оценил сумму, необходимую для завершения укрепления границы с Россией к концу 2025 года, в 40 миллионов евро.
В Кремле подчеркивают, что Россия не представляет угрозы и никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые могут угрожать её интересам. Также в последние годы Россия отмечает активизацию НАТО у своих западных границ, где альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии".