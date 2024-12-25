Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе узнали, где начнется третья мировая. Оказывается, в Нарве - 25.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241225/estoniya-853867400.html
На Западе узнали, где начнется третья мировая. Оказывается, в Нарве
На Западе узнали, где начнется третья мировая. Оказывается, в Нарве - 25.12.2024, ПРАЙМ
На Западе узнали, где начнется третья мировая. Оказывается, в Нарве
Из 56 тысяч жителей эстонской Нарвы 96% - русскоговорящие, а треть горожан имеют паспорта граждан РФ. Но, как утверждает обозреватель Джошуа Позанер в статье... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T23:26+0300
2024-12-25T23:32+0300
политика
эстония
россия
третья мировая война
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Из 56 тысяч жителей эстонской Нарвы 96% - русскоговорящие, а треть горожан имеют паспорта граждан РФ. Но, как утверждает обозреватель Джошуа Позанер в статье для Politico, именно в Нарве может начаться третья мировая. Ведь русские, на его взгляд, спят и видят как бы захватить этот небольшой, но стойко сопротивляющийся "провокациям Кремля" город.В статье приводятся слова главы Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерта Беличева, который, в частности, заявил: "Мы не собираемся начинать третью мировую, но мы видим постоянные попытки спровоцировать нас на самые серьезные шаги".Ведь Кремль, как пишет уже от себя автор статьи, "непревзойденный мастер разжигать этническую рознь". По его мнению, больше всего эстонцы боятся, что Россия вторгнется в восточную Эстонию с русским большинством, "после чего НАТО придется в ответ начать глобальную войну".При этом в материале сообщается, что в Эстонии на сегодняшний день размещено около 900 солдат ВС Великобритании в составе сил Североатлантического альянса на авиабазе Тапа, где располагаются и французские войска."Если Россия решит ударить, то вряд ли силам НАТО в Тапе хватит огневой мощи, чтобы отразить наступление — даже если им помогут все 7 700 действующих военнослужащих Эстонии (в военное время армия страны может увеличиться до 43 000)", - переживает автор. Одновременно с жалостью и гордостью Позанер сообщает, что Эстония - самая маленькая страна Прибалтики, однако, невзирая на это, в нынешнем году она уже потратила на оборону 3,4% ВВП, а в 2025-м намерена потратить 3,7%, "существенно опережая более крупные страны Евросоюза".Обозреватель подчеркивает, что в Таллине со страхом ожидают, что после завершения конфликта на Украине Российская Федерация "воспользуется затишьем в боевых действиях и нападет на уязвимую страну НАТО". При этом Позанер не указывает и даже не намекает, какие мотивы могут быть у Российской Федерации нападать на Эстонию или любую другую страну НАТО. Видимо, считает, что русским они и не нужны.Но вместе с тем он утверждает, что Эстония изо всех сил старается избегать обострения отношений как с русской диаспорой, так и с Россией, и по сути, хвастается тем, что, например, Финляндия закрыла все пограничные переходы с РФ, а Эстония держит мост в Нарве открытым, хотя это стоит эстонцам хлопот, поскольку им "приходится неустанно контролировать людской проток".
https://1prime.ru/20241224/estoniya-853836584.html
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_128:0:2271:1607_1920x0_80_0_0_f7403517f90d5244c8ef2109eb33284c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, россия, третья мировая война
Политика, ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, третья мировая война
23:26 25.12.2024 (обновлено: 23:32 25.12.2024)
 
На Западе узнали, где начнется третья мировая. Оказывается, в Нарве

Politico: если РФ вторгнется в эстонскую Нарву, начнется третья мировая война

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Из 56 тысяч жителей эстонской Нарвы 96% - русскоговорящие, а треть горожан имеют паспорта граждан РФ. Но, как утверждает обозреватель Джошуа Позанер в статье для Politico, именно в Нарве может начаться третья мировая. Ведь русские, на его взгляд, спят и видят как бы захватить этот небольшой, но стойко сопротивляющийся "провокациям Кремля" город.
В статье приводятся слова главы Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерта Беличева, который, в частности, заявил: "Мы не собираемся начинать третью мировую, но мы видим постоянные попытки спровоцировать нас на самые серьезные шаги".
Ведь Кремль, как пишет уже от себя автор статьи, "непревзойденный мастер разжигать этническую рознь". По его мнению, больше всего эстонцы боятся, что Россия вторгнется в восточную Эстонию с русским большинством, "после чего НАТО придется в ответ начать глобальную войну".
При этом в материале сообщается, что в Эстонии на сегодняшний день размещено около 900 солдат ВС Великобритании в составе сил Североатлантического альянса на авиабазе Тапа, где располагаются и французские войска.
Эстония - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
На границе России и Эстонии образовались очереди
24 декабря, 18:50
"Если Россия решит ударить, то вряд ли силам НАТО в Тапе хватит огневой мощи, чтобы отразить наступление — даже если им помогут все 7 700 действующих военнослужащих Эстонии (в военное время армия страны может увеличиться до 43 000)", - переживает автор.
Одновременно с жалостью и гордостью Позанер сообщает, что Эстония - самая маленькая страна Прибалтики, однако, невзирая на это, в нынешнем году она уже потратила на оборону 3,4% ВВП, а в 2025-м намерена потратить 3,7%, "существенно опережая более крупные страны Евросоюза".
Обозреватель подчеркивает, что в Таллине со страхом ожидают, что после завершения конфликта на Украине Российская Федерация "воспользуется затишьем в боевых действиях и нападет на уязвимую страну НАТО". При этом Позанер не указывает и даже не намекает, какие мотивы могут быть у Российской Федерации нападать на Эстонию или любую другую страну НАТО. Видимо, считает, что русским они и не нужны.
Но вместе с тем он утверждает, что Эстония изо всех сил старается избегать обострения отношений как с русской диаспорой, так и с Россией, и по сути, хвастается тем, что, например, Финляндия закрыла все пограничные переходы с РФ, а Эстония держит мост в Нарве открытым, хотя это стоит эстонцам хлопот, поскольку им "приходится неустанно контролировать людской проток".
 
ПолитикаЭСТОНИЯРОССИЯтретья мировая война
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала