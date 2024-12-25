https://1prime.ru/20241225/estoniya-853867400.html

На Западе узнали, где начнется третья мировая. Оказывается, в Нарве

На Западе узнали, где начнется третья мировая. Оказывается, в Нарве - 25.12.2024, ПРАЙМ

На Западе узнали, где начнется третья мировая. Оказывается, в Нарве

Из 56 тысяч жителей эстонской Нарвы 96% - русскоговорящие, а треть горожан имеют паспорта граждан РФ. Но, как утверждает обозреватель Джошуа Позанер в статье... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T23:26+0300

2024-12-25T23:26+0300

2024-12-25T23:32+0300

политика

эстония

россия

третья мировая война

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Из 56 тысяч жителей эстонской Нарвы 96% - русскоговорящие, а треть горожан имеют паспорта граждан РФ. Но, как утверждает обозреватель Джошуа Позанер в статье для Politico, именно в Нарве может начаться третья мировая. Ведь русские, на его взгляд, спят и видят как бы захватить этот небольшой, но стойко сопротивляющийся "провокациям Кремля" город.В статье приводятся слова главы Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерта Беличева, который, в частности, заявил: "Мы не собираемся начинать третью мировую, но мы видим постоянные попытки спровоцировать нас на самые серьезные шаги".Ведь Кремль, как пишет уже от себя автор статьи, "непревзойденный мастер разжигать этническую рознь". По его мнению, больше всего эстонцы боятся, что Россия вторгнется в восточную Эстонию с русским большинством, "после чего НАТО придется в ответ начать глобальную войну".При этом в материале сообщается, что в Эстонии на сегодняшний день размещено около 900 солдат ВС Великобритании в составе сил Североатлантического альянса на авиабазе Тапа, где располагаются и французские войска."Если Россия решит ударить, то вряд ли силам НАТО в Тапе хватит огневой мощи, чтобы отразить наступление — даже если им помогут все 7 700 действующих военнослужащих Эстонии (в военное время армия страны может увеличиться до 43 000)", - переживает автор. Одновременно с жалостью и гордостью Позанер сообщает, что Эстония - самая маленькая страна Прибалтики, однако, невзирая на это, в нынешнем году она уже потратила на оборону 3,4% ВВП, а в 2025-м намерена потратить 3,7%, "существенно опережая более крупные страны Евросоюза".Обозреватель подчеркивает, что в Таллине со страхом ожидают, что после завершения конфликта на Украине Российская Федерация "воспользуется затишьем в боевых действиях и нападет на уязвимую страну НАТО". При этом Позанер не указывает и даже не намекает, какие мотивы могут быть у Российской Федерации нападать на Эстонию или любую другую страну НАТО. Видимо, считает, что русским они и не нужны.Но вместе с тем он утверждает, что Эстония изо всех сил старается избегать обострения отношений как с русской диаспорой, так и с Россией, и по сути, хвастается тем, что, например, Финляндия закрыла все пограничные переходы с РФ, а Эстония держит мост в Нарве открытым, хотя это стоит эстонцам хлопот, поскольку им "приходится неустанно контролировать людской проток".

https://1prime.ru/20241224/estoniya-853836584.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эстония, россия, третья мировая война