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Минфин подсчитал использованные в 2024 году средства ФНБ - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Минфин подсчитал использованные в 2024 году средства ФНБ
Минфин подсчитал использованные в 2024 году средства ФНБ - 25.12.2024, ПРАЙМ
Минфин подсчитал использованные в 2024 году средства ФНБ
Минфин России в 2024 году использовал средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на сумму 1,3 триллиона рублей, из них почти 1 триллион был израсходован... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T10:34+0300
2024-12-25T10:34+0300
россия
минфин
антон силуанов
фнб
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Минфин России в 2024 году использовал средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на сумму 1,3 триллиона рублей, из них почти 1 триллион был израсходован на финансирование инфраструктурных проектов, в частности, таких как комплекс переработки этансодержащего газа в Усть-Луге, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "В этом году мы как пополняли Фонд национального благосостояния, так и забирали из него ресурсы. Причем забирали и для финансирования расходов бюджета, забрали 1,3 триллиона рублей. И на такую же сумму чуть больше пополнили его. То есть в целом для Фонда национального благосостояния мы видим, что он не уменьшился и не увеличился по итогам текущего года", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "Но в этом году мы профинансировали почти триллион рублей на инфраструктурные проекты. Здесь проекты в области самолетостроения. Мы финансировали проект Усть-Луга для переработки газа и газохимии. Много было других инфраструктурных проектов", - отметил министр. Так, Минфин РФ в начале ноября сообщил о начале размещения в ВЭБе средств из ФНБ на финансирование комплекса переработки этансодержащего газа в Усть-Луге, разместив в октябре 62,05 миллиарда рублей. Силуанов сообщил, что такая же политика продолжится и в 2025 году. "У нас есть портфель наших инвестиционных планов из Фонда национального благосостояния. И он будет реализовываться в соответствии с потребностями и с ходом реализации этих проектов", - сказал он. Министр напомнил, что ФНБ формируется за счет дополнительных нефтегазовых доходов. По его словам, установлено бюджетное правило и один из его элементов - это пополнение ФНБ при превышении российской цены отсечения по нефти в 60 долларов за баррель. "Если цена снижается ниже этого уровня, то мы деньги из Фонда национального благосостояния берем для финансирования расходов бюджета", - отметил Силуанов. Объем ФНБ за ноябрь вырос на 370 миллиардов рублей - до 13,097 триллиона рублей, а в долларах снизился на 9,57 миллиарда долларов, до 121,558 миллиарда долларов, сообщал в начале декабря Минфин РФ.
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россия, минфин, антон силуанов, фнб
РОССИЯ, Минфин, Антон Силуанов, ФНБ
10:34 25.12.2024
 
Минфин подсчитал использованные в 2024 году средства ФНБ

Силуанов: Минфин в 2024 году использовал средства ФНБ на сумму 1,3 трлн руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Минфин России в 2024 году использовал средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на сумму 1,3 триллиона рублей, из них почти 1 триллион был израсходован на финансирование инфраструктурных проектов, в частности, таких как комплекс переработки этансодержащего газа в Усть-Луге, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В этом году мы как пополняли Фонд национального благосостояния, так и забирали из него ресурсы. Причем забирали и для финансирования расходов бюджета, забрали 1,3 триллиона рублей. И на такую же сумму чуть больше пополнили его. То есть в целом для Фонда национального благосостояния мы видим, что он не уменьшился и не увеличился по итогам текущего года", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Но в этом году мы профинансировали почти триллион рублей на инфраструктурные проекты. Здесь проекты в области самолетостроения. Мы финансировали проект Усть-Луга для переработки газа и газохимии. Много было других инфраструктурных проектов", - отметил министр.
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Так, Минфин РФ в начале ноября сообщил о начале размещения в ВЭБе средств из ФНБ на финансирование комплекса переработки этансодержащего газа в Усть-Луге, разместив в октябре 62,05 миллиарда рублей.
Силуанов сообщил, что такая же политика продолжится и в 2025 году. "У нас есть портфель наших инвестиционных планов из Фонда национального благосостояния. И он будет реализовываться в соответствии с потребностями и с ходом реализации этих проектов", - сказал он.
Министр напомнил, что ФНБ формируется за счет дополнительных нефтегазовых доходов. По его словам, установлено бюджетное правило и один из его элементов - это пополнение ФНБ при превышении российской цены отсечения по нефти в 60 долларов за баррель. "Если цена снижается ниже этого уровня, то мы деньги из Фонда национального благосостояния берем для финансирования расходов бюджета", - отметил Силуанов.
Объем ФНБ за ноябрь вырос на 370 миллиардов рублей - до 13,097 триллиона рублей, а в долларах снизился на 9,57 миллиарда долларов, до 121,558 миллиарда долларов, сообщал в начале декабря Минфин РФ.
 
РОССИЯМинфинАнтон СилуановФНБ
 
 
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