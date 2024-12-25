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ФСБ предотвратили задуманный Киевом теракт в Подмосковье

ФСБ предотвратили задуманный Киевом теракт в Подмосковье - 25.12.2024, ПРАЙМ

ФСБ предотвратили задуманный Киевом теракт в Подмосковье

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Подмосковье, который планировался украинскими спецслужбами против высокопоставленного руководителя одного из... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T08:53+0300

2024-12-25T08:53+0300

2024-12-25T08:55+0300

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теракт

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Подмосковье, который планировался украинскими спецслужбами против высокопоставленного руководителя одного из отечественных оборонных предприятий, выпускающего продукцию для Министерства обороны. Угроза заключалась в использовании самодельной бомбы, заложенной в автомобиль жертвы. В сообщении спецслужбы говорится: "Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в Московской области, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Российской Федерации, выпускающего продукцию для Министерства обороны России",В результате оперативных мероприятий были задержаны семь граждан России, проживающих в Московской, Свердловской областях и Пермском крае, среди которых трое несовершеннолетних. Они были причастны к организации наблюдения за местами стоянки автомобиля цели и к подготовке самодельного взрывного устройства, которое планировалось установит под указанное транспортное средство. Уточняется, что задержанные лица ранее устанавливали технику для тайной связи, сообщений о лжеминировании и мошенничества в интересах украинских спецслужб. За подготовку террористического акта в Подмосковье им обещали миллион рублей.По данным ФСБ, действия злоумышленников координировались украинскими спецслужбами через иностранные интернет-мессенджеры. Эта информация была подтверждена данными, собранными на средствах связи, изъятых у арестованных. Сейчас члены задержанной группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ (покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору).

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россия, фсб, украина, теракт