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Новак: Россия готова продолжать поставки газа в ЕС по нескольким маршрутам
Новак: Россия готова продолжать поставки газа в ЕС по нескольким маршрутам - 25.12.2024, ПРАЙМ
Новак: Россия готова продолжать поставки газа в ЕС по нескольким маршрутам
Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам, не только транзитом через Украину, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T11:16+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам, не только транзитом через Украину, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."На сегодняшний день вопрос... не решен, хотя европейцы и европейские страны заинтересованы в этом. Но это зависит в первую очередь от договоренности Евросоюза и Киева о возможности таких поставок. Мы в свою очередь всегда заявляли о том, что мы готовы продолжать поставлять газ не только по существующей ветке, есть ряд и других маршрутов", - приводит слова Новака Telegram-канал "Вести".
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Энергетика, РОССИЯ, Газ, УКРАИНА, Александр Новак
Новак: Россия готова продолжать поставки газа в ЕС по нескольким маршрутам
Новак: Россия готова продолжать поставки газа в ЕС по нескольким маршрутам
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам, не только транзитом через Украину, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"На сегодняшний день вопрос... не решен, хотя европейцы и европейские страны заинтересованы в этом. Но это зависит в первую очередь от договоренности Евросоюза и Киева о возможности таких поставок. Мы в свою очередь всегда заявляли о том, что мы готовы продолжать поставлять газ не только по существующей ветке, есть ряд и других маршрутов", - приводит слова Новака Telegram-канал "Вести".
Новак оценил рост поставок российского газа в Европу в 2024 году