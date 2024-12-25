https://1prime.ru/20241225/gaz-853850560.html

Потребители газа РФ обращались в минфин США по расчетам через Газпромбанк

Потребители газа РФ обращались в минфин США по расчетам через Газпромбанк - 25.12.2024, ПРАЙМ

Потребители газа РФ обращались в минфин США по расчетам через Газпромбанк

Страны, которые получают газ из России, обращались в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, чтобы получить исключения для расчетов... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T12:19+0300

2024-12-25T12:19+0300

2024-12-25T12:19+0300

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Страны, которые получают газ из России, обращались в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, чтобы получить исключения для расчетов за него через Газпромбанк, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Даже вот и последнее решение, связанное с отказом от использования Газпромбанка в расчетах за поставки газа. Они вроде бы касались американских санкций, но тем не менее европейские компании боялись третичных санкций, что они будут также наложены на них. Искали новые механизмы и способы расчетов. Сейчас определенные исключения даны - на 43 месяца. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, поскольку страны, которые получают газ из России, обращались в OFAC в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы сделали исключение по расчетам из "Газпромбанка", - сказал он.

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