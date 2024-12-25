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Потребители газа РФ обращались в минфин США по расчетам через Газпромбанк - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Потребители газа РФ обращались в минфин США по расчетам через Газпромбанк
Потребители газа РФ обращались в минфин США по расчетам через Газпромбанк - 25.12.2024, ПРАЙМ
Потребители газа РФ обращались в минфин США по расчетам через Газпромбанк
Страны, которые получают газ из России, обращались в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, чтобы получить исключения для расчетов... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T12:19+0300
2024-12-25T12:19+0300
энергетика
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газ
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Страны, которые получают газ из России, обращались в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, чтобы получить исключения для расчетов за него через Газпромбанк, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Даже вот и последнее решение, связанное с отказом от использования Газпромбанка в расчетах за поставки газа. Они вроде бы касались американских санкций, но тем не менее европейские компании боялись третичных санкций, что они будут также наложены на них. Искали новые механизмы и способы расчетов. Сейчас определенные исключения даны - на 43 месяца. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, поскольку страны, которые получают газ из России, обращались в OFAC в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы сделали исключение по расчетам из "Газпромбанка", - сказал он.
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россия, ес, сша, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, США, Газ
12:19 25.12.2024
 
Потребители газа РФ обращались в минфин США по расчетам через Газпромбанк

Новак: страны, получающие газ из РФ,

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Страны, которые получают газ из России, обращались в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, чтобы получить исключения для расчетов за него через Газпромбанк, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Даже вот и последнее решение, связанное с отказом от использования Газпромбанка в расчетах за поставки газа. Они вроде бы касались американских санкций, но тем не менее европейские компании боялись третичных санкций, что они будут также наложены на них. Искали новые механизмы и способы расчетов. Сейчас определенные исключения даны - на 43 месяца. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, поскольку страны, которые получают газ из России, обращались в OFAC в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы сделали исключение по расчетам из "Газпромбанка", - сказал он.
Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
Ситуация с запасами газа в Европе будет еще сложнее, заявил Новак
11:28
 
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