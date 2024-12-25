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Новак раскрыл, от чего будет зависеть предстоящая зима в Европе - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Новак раскрыл, от чего будет зависеть предстоящая зима в Европе
Новак раскрыл, от чего будет зависеть предстоящая зима в Европе - 25.12.2024, ПРАЙМ
Новак раскрыл, от чего будет зависеть предстоящая зима в Европе
Предстоящая зима в Европе будет зависеть от решения по транзиту российского газа через Украину, рассказал вице-премьер Александр Новак. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T12:45+0300
2024-12-25T12:45+0300
энергетика
россия
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газ
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Предстоящая зима в Европе будет зависеть от решения по транзиту российского газа через Украину, рассказал вице-премьер Александр Новак. "Ну, здесь много неопределенностей опять же, связанных с недостаточной ясностью, что будет после 1 января. Смогут ли страны, которые хотят продолжения поставок, договориться с Еврокомиссией и Киевом? Мы видим, как это сложно, какие заявления звучат", - ответил Новак в интервью каналу "Россия-24" на вопрос о том, какая прогнозируется зима в Европе. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
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россия, ес, газ, украина
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, Газ, УКРАИНА
12:45 25.12.2024
 
Новак раскрыл, от чего будет зависеть предстоящая зима в Европе

Новак: зима в Европе будет зависеть от решения по транзиту газа через Украину

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Предстоящая зима в Европе будет зависеть от решения по транзиту российского газа через Украину, рассказал вице-премьер Александр Новак.
"Ну, здесь много неопределенностей опять же, связанных с недостаточной ясностью, что будет после 1 января. Смогут ли страны, которые хотят продолжения поставок, договориться с Еврокомиссией и Киевом? Мы видим, как это сложно, какие заявления звучат", - ответил Новак в интервью каналу "Россия-24" на вопрос о том, какая прогнозируется зима в Европе.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
Ситуация с запасами газа в Европе будет еще сложнее, заявил Новак
11:28
 
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