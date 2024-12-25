https://1prime.ru/20241225/gosduma-853842258.html

В Госдуме предложили продлить эксперимент по исламскому финансированию

В Госдуме предложили продлить эксперимент по исламскому финансированию - 25.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили продлить эксперимент по исламскому финансированию

Эксперимент по внедрению в России исламского финансирования начался в прошлом году и по плану должен завершиться в сентябре 2025 года. Но интерес к финансовым... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T07:16+0300

2024-12-25T07:16+0300

2024-12-25T07:16+0300

экономика

финансы

россия

рф

дагестан

чечня

анатолий аксаков

акра

сбербанк

рэу им. г.в.плеханова

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853842258.jpg?1735100204

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Эксперимент по внедрению в России исламского финансирования начался в прошлом году и по плану должен завершиться в сентябре 2025 года. Но интерес к финансовым продуктам, соответствующим нормам шариата, в нашей стране оказался довольно высоким, причем не только среди мусульман, и речь уже идет о том, чтобы его продлить, следует из комментария главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова для РИА Новости. "Эксперимент будем продлевать. Наверное, лет на пять", - заявил он. Кроме того, по его словам, ведутся разговоры о том, что пилотный режим внедрения исламского финансирования может сменить свой статус на постоянный. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского финансирования стартовал в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Следующим нормам шариата людям нельзя пользоваться классическими банковскими услугами: брать и размещать деньги под процент. Поэтому в исламской финансовой модели не выдаются классические займы под проценты, а используются другие формы. Это может быть рассрочка, лизинг или долевое финансирование. Халяльный инвестор также не терпит "греховных" проектов, таких, где фигурируют эротика и секс, азартные игры, казино, табак, алкоголь или оружие. КОНКУРЕНТЫ ИЛИ ПАРТНЕРЫ? Партнерским финансированием сразу заинтересовались крупнейшие банки. Сбербанк в текущем году активно развивал услуги в этой сфере: открыл офисы исламского банкинга в ряде субъектов РФ, расширил территорию выдачи исламской ипотеки, запустил сервис оплаты по частям по стандартам исламского банкинга. "Сбербанк Лизинг" начал предоставлять исламский лизинг. Т-Банк тоже присоединился к эксперименту и выпустил банковскую карту, соответствующей нормам шариата. Также в России появились первые цифровые финансовые активы (ЦФА) по стандартам исламского банкинга. Это значит, что рынок поверил в будущее исламского банкинга в России и ждет от властей дальнейших шагов. "Стоит продлить действие пилотного проекта, расширить количество задействованных территорий и одновременно готовить комплексный федеральный законопроект о партнерском финансировании с внесением изменений в российское законодательство", - полагает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Ильяс Зарипов. Более того, по мнению эксперта, в ближайшие годы в мире предстоит противостояние традиционной и исламской финансовых моделей, причем последняя, как "форпост финансов устойчивого развития" до 2030-40 годов вытеснит в нишевое положение традиционную модель, построенную на ссудно-ростовщическом проценте. "Пока размер компаний партнерского финансирования в России слишком мал, крупным ссудным банкам не стоит беспокоиться, но темп развития исламских финансов достаточно высокий, скоро традиционным банкам можно ожидать реальных конкурентов, особенно если на российский рынок придут крупные исламские финансовые институты из стран Ближнего Востока и ЮВА", - предупреждает он. Однако по мнению старшего директора АКРА Тимура Искандарова, возможность организовать финансирование инвестиционного проекта таким образом, чтобы оно одновременно соответствовало российскому законодательству, нормам шариата и при этом сохраняло экономическую целесообразность, пока не очевидна. По его словам, успех имплементации этой модели зависит от выгоды для пользователя, а не вероисповедания. "Необходимо думать и о привлечении в сегмент более широкой аудитории, в том числе немусульманской, как это происходит в мировой практике", - заявил он. "Исламский банкинг не конкурент традиционному, а дополнение и усиление возможности традиционного банкинга. Противопоставлять абсолютно нечего. Исламский банкинг и традиционный банкинг взаимодополняющие направления в финансах", - согласен Аксаков. Привлечение финансов на реализацию проектов на основе исламского банкинга приведет к увеличению финансовой базы всей российской экономики, а от этого выиграет и традиционный банкинг, пояснил депутат. В Банке России также считают, что запуск эксперимента по партнёрскому финансированию - это, наряду с традиционным рынком капитала, дополнительный инструмент привлечения финансирования. Он может создать условия для привлечения иностранных инвестиций, а также расширения географии внешней торговли, заявили агентству в пресс-службе регулятора. СЛОЖНАЯ ГЕОГРАФИЯ На протяжении 2024 года велись разговоры какие еще субъекты РФ стоит включить в эксперимент. По мнению Аксакова, первые на очереди Чувашия и Ингушетия. Также, по его словам, можно рассмотреть Крым и Кабардино-Балкарию. В АКРА географию исламского банкинга рассматривают еще шире. "Целесообразно включить регионы со значимой долей мусульманского населения – республики Северо-Кавказского федерального округа, Москву и Санкт-Петербург, Республику Крым, куда крупнейшие банки все еще идут неохотно", - считает Искандаров. Зарипов предложил пойти еще дальше, и включить в эксперимент также ещё и Московскую, Ленинградскую, Нижегородскую и Ульяновскую области. При выборе следует проанализировать количество проживающих постоянно мусульман и намерение региональных властей продвигать исламскую финансовую модель, полагает эксперт. По его мнению, основное внимание при этом стоит уделить общему законодательству и регулированию с тем, чтобы рынок мог развиваться комплексно, не ограничиваясь исключительно банковскими услугами населению. Вместе с тем в ЦБ РФ и Минфине предложили вообще не ограничивать эксперимент границами субъектов РФ и рассмотреть введение комплексного регулирования на всей территории России. Впрочем, эксперты видят основную проблему не в этом. Главное - это недостаток финансовой грамотности населения и отсутствие необходимой инфраструктуры. "Необходимо развивать всю инфраструктуру партнерского финансирования. Эксперимент касается только весьма узкого класса банковских услуг населению и субъектам малого и среднего предпринимательства. Существование полноценного исламского банка представить пока сложно", - заявил Искандаров. Наибольшая доля активов в мировой отрасли исламского финансирования приходится на финансовый рынок и инструменты сукук (исламский эквивалент облигаций), которые весьма разнообразны по своей форме и сути. "Если говорить о привлечении зарубежных инвесторов из мусульманского мира, то логично предположить, что именно такой инструмент и будет являться основным механизмом", - предположил он. Кроме того, по мнению Зарипова, для привлечения партнеров необходимо улучшить инвестиционную привлекательность, создать систему защиты прав иностранных инвесторов, чтобы они могли не только комфортно инвестировать, но и забрать полученную прибыль. Также желательно предусмотреть льготы и преференции для привлечения инвесторов, "хотя бы на какой-то короткий период", отметил он.

рф

дагестан

чечня

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, дагестан, чечня, анатолий аксаков, акра, сбербанк, рэу им. г.в.плеханова