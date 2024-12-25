Спираль инфляции закрутилась не туда: что еще подорожает

МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Традиционно в декабре мы готовимся в Новому году: покупаем продукты к праздничному столу, подарки близким и друзьям, поэтому спрос на ряд товаров и услуг растет, а под влиянием спроса - увеличиваются и цены.В этом году рост цен обусловлен не только праздничным спросом, но и ростом тарифов, а также санкциями и ростом ключевой ставки Банка России.Тарифы не повышались в России 1,5 года, что отчасти сдерживало рост инфляции издержек, но в июне 2024 года тарифы на услуги ЖКХ выросли по стране на 10,7-15,6%. С 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию вырастут для предприятий на 11,6%, а для населения - на 12,6%.Санкции частично лишили российских производителей продовольственных товаров, ранее закупавшихся за рубежом, молочных жиров, кормов и кормовых добавок, витаминов и другой продукции. Это сказалось на себестоимости производства, оптовых и розничных ценах готовой продукции.Так, себестоимость килограмма масла выросла до 200 рублей, повысилась себестоимость производства мяса, молока, яиц. Подорожали и импортные новогодние товары, в первую очередь - мандарины. Подорожала в 2025 году красная икра, что связано с ежегодными колебаниями количества рыбы и, соответственно, ее вылова. Путина 2023 года была "богатой", поэтому 2024 год нас уже не порадовал, но это означает, что путина 2025 года снова будет "урожайной".С 1 января 2025 года в России на 15-17% подорожает алкоголь, что связано с ростом акцизов.В целом, базовые продукты питания подорожали в 2024 году на 15-20%, но некоторые, например, картофель - на 92%.С 3 по 9 декабря по данным Росстата инфляция составила 0,48%, что в годовом По данным Росстата, инфляция в России составила в ноябре 8,88% в годовом выражении. Это больше, чем прогнозы Минэкономразвития (7,3%) и ЦБ (8-8,5%) на текущий год.Если цены продовольствия до конца 2024 года еще заметно вырастут, это может запустить механизм самосбывающихся инфляционных ожиданий, запускающий инфляционную спираль (сочетание инфляции спроса и инфляции издержек).Решить проблему роста цен только монетарными методами (повышение ключевой ставки) невозможно. Необходимо стимулировать рост предложения товаров и услуг, что при фактически проводимой в настоящее время Банком России монетарной рестрикции невозможно.Автор - Светлана Сазанова, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Традиционно в декабре мы готовимся в Новому году: покупаем продукты к праздничному столу, подарки близким и друзьям, поэтому спрос на ряд товаров и услуг растет, а под влиянием спроса - увеличиваются и цены.
В этом году рост цен обусловлен не только праздничным спросом, но и ростом тарифов, а также санкциями и ростом ключевой ставки Банка России.
Тарифы не повышались в России 1,5 года, что отчасти сдерживало рост инфляции издержек, но в июне 2024 года тарифы на услуги ЖКХ выросли по стране на 10,7-15,6%. С 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию вырастут для предприятий на 11,6%, а для населения - на 12,6%.
Санкции частично лишили российских производителей продовольственных товаров, ранее закупавшихся за рубежом, молочных жиров, кормов и кормовых добавок, витаминов и другой продукции. Это сказалось на себестоимости производства, оптовых и розничных ценах готовой продукции.
Так, себестоимость килограмма масла выросла до 200 рублей, повысилась себестоимость производства мяса, молока, яиц. Подорожали и импортные новогодние товары, в первую очередь - мандарины. Подорожала в 2025 году красная икра, что связано с ежегодными колебаниями количества рыбы и, соответственно, ее вылова. Путина 2023 года была "богатой", поэтому 2024 год нас уже не порадовал, но это означает, что путина 2025 года снова будет "урожайной".
С 1 января 2025 года в России на 15-17% подорожает алкоголь, что связано с ростом акцизов.
В целом, базовые продукты питания подорожали в 2024 году на 15-20%, но некоторые, например, картофель - на 92%.
С 3 по 9 декабря по данным Росстата инфляция составила 0,48%, что в годовом По данным Росстата, инфляция в России составила в ноябре 8,88% в годовом выражении. Это больше, чем прогнозы Минэкономразвития (7,3%) и ЦБ (8-8,5%) на текущий год.
Если цены продовольствия до конца 2024 года еще заметно вырастут, это может запустить механизм самосбывающихся инфляционных ожиданий, запускающий инфляционную спираль (сочетание инфляции спроса и инфляции издержек).
Решить проблему роста цен только монетарными методами (повышение ключевой ставки) невозможно. Необходимо стимулировать рост предложения товаров и услуг, что при фактически проводимой в настоящее время Банком России монетарной рестрикции невозможно.
Автор - Светлана Сазанова, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ
Путин назвал инфляцию в России тревожным сигналом
19 декабря, 12:20
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