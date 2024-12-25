Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спираль инфляции закрутилась не туда: что еще подорожает - 25.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241225/inflyatsiya-853753507.html
Спираль инфляции закрутилась не туда: что еще подорожает
Спираль инфляции закрутилась не туда: что еще подорожает - 25.12.2024, ПРАЙМ
Спираль инфляции закрутилась не туда: что еще подорожает
Традиционно в декабре мы готовимся в Новому году: покупаем продукты к праздничному столу, подарки близким и друзьям, поэтому спрос на ряд товаров и услуг... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T08:00+0300
2024-12-25T08:00+0300
мнения аналитиков
инфляция в россии
рост цен
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853753507.jpg?1735102801
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Традиционно в декабре мы готовимся в Новому году: покупаем продукты к праздничному столу, подарки близким и друзьям, поэтому спрос на ряд товаров и услуг растет, а под влиянием спроса - увеличиваются и цены.В этом году рост цен обусловлен не только праздничным спросом, но и ростом тарифов, а также санкциями и ростом ключевой ставки Банка России.Тарифы не повышались в России 1,5 года, что отчасти сдерживало рост инфляции издержек, но в июне 2024 года тарифы на услуги ЖКХ выросли по стране на 10,7-15,6%. С 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию вырастут для предприятий на 11,6%, а для населения - на 12,6%.Санкции частично лишили российских производителей продовольственных товаров, ранее закупавшихся за рубежом, молочных жиров, кормов и кормовых добавок, витаминов и другой продукции. Это сказалось на себестоимости производства, оптовых и розничных ценах готовой продукции.Так, себестоимость килограмма масла выросла до 200 рублей, повысилась себестоимость производства мяса, молока, яиц. Подорожали и импортные новогодние товары, в первую очередь - мандарины. Подорожала в 2025 году красная икра, что связано с ежегодными колебаниями количества рыбы и, соответственно, ее вылова. Путина 2023 года была "богатой", поэтому 2024 год нас уже не порадовал, но это означает, что путина 2025 года снова будет "урожайной".С 1 января 2025 года в России на 15-17% подорожает алкоголь, что связано с ростом акцизов.В целом, базовые продукты питания подорожали в 2024 году на 15-20%, но некоторые, например, картофель - на 92%.С 3 по 9 декабря по данным Росстата инфляция составила 0,48%, что в годовом По данным Росстата, инфляция в России составила в ноябре 8,88% в годовом выражении. Это больше, чем прогнозы Минэкономразвития (7,3%) и ЦБ (8-8,5%) на текущий год.Если цены продовольствия до конца 2024 года еще заметно вырастут, это может запустить механизм самосбывающихся инфляционных ожиданий, запускающий инфляционную спираль (сочетание инфляции спроса и инфляции издержек).Решить проблему роста цен только монетарными методами (повышение ключевой ставки) невозможно. Необходимо стимулировать рост предложения товаров и услуг, что при фактически проводимой в настоящее время Банком России монетарной рестрикции невозможно.Автор - Светлана Сазанова, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ
https://1prime.ru/20241219/putin-853699603.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Светлана Сазанова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852394417_0:280:720:1000_100x100_80_0_0_3062865799d36866a51caae0bf658ff1.jpg
Светлана Сазанова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852394417_0:280:720:1000_100x100_80_0_0_3062865799d36866a51caae0bf658ff1.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, инфляция в россии, рост цен
Мнения аналитиков, инфляция в России, рост цен
08:00 25.12.2024
 
Спираль инфляции закрутилась не туда: что еще подорожает

Экономист Сазанова: рост цен связан с тарифами, санкциями и повышением ставки ЦБ

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова
Светлана Сазанова
Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ
Все материалы
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Традиционно в декабре мы готовимся в Новому году: покупаем продукты к праздничному столу, подарки близким и друзьям, поэтому спрос на ряд товаров и услуг растет, а под влиянием спроса - увеличиваются и цены.
В этом году рост цен обусловлен не только праздничным спросом, но и ростом тарифов, а также санкциями и ростом ключевой ставки Банка России.
Тарифы не повышались в России 1,5 года, что отчасти сдерживало рост инфляции издержек, но в июне 2024 года тарифы на услуги ЖКХ выросли по стране на 10,7-15,6%. С 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию вырастут для предприятий на 11,6%, а для населения - на 12,6%.
Санкции частично лишили российских производителей продовольственных товаров, ранее закупавшихся за рубежом, молочных жиров, кормов и кормовых добавок, витаминов и другой продукции. Это сказалось на себестоимости производства, оптовых и розничных ценах готовой продукции.
Так, себестоимость килограмма масла выросла до 200 рублей, повысилась себестоимость производства мяса, молока, яиц. Подорожали и импортные новогодние товары, в первую очередь - мандарины. Подорожала в 2025 году красная икра, что связано с ежегодными колебаниями количества рыбы и, соответственно, ее вылова. Путина 2023 года была "богатой", поэтому 2024 год нас уже не порадовал, но это означает, что путина 2025 года снова будет "урожайной".
С 1 января 2025 года в России на 15-17% подорожает алкоголь, что связано с ростом акцизов.
В целом, базовые продукты питания подорожали в 2024 году на 15-20%, но некоторые, например, картофель - на 92%.
С 3 по 9 декабря по данным Росстата инфляция составила 0,48%, что в годовом По данным Росстата, инфляция в России составила в ноябре 8,88% в годовом выражении. Это больше, чем прогнозы Минэкономразвития (7,3%) и ЦБ (8-8,5%) на текущий год.
Если цены продовольствия до конца 2024 года еще заметно вырастут, это может запустить механизм самосбывающихся инфляционных ожиданий, запускающий инфляционную спираль (сочетание инфляции спроса и инфляции издержек).
Решить проблему роста цен только монетарными методами (повышение ключевой ставки) невозможно. Необходимо стимулировать рост предложения товаров и услуг, что при фактически проводимой в настоящее время Банком России монетарной рестрикции невозможно.
Автор - Светлана Сазанова, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ
Гречневая крупа на столе - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Путин назвал инфляцию в России тревожным сигналом
19 декабря, 12:20

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковинфляция в Россиирост цен
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала