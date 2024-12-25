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"Золотое яблоко" открывает второй магазин в Белоруссии

"Золотое яблоко" открывает второй магазин в Белоруссии - 25.12.2024, ПРАЙМ

"Золотое яблоко" открывает второй магазин в Белоруссии

Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое Яблоко" открывает второй магазин в Белоруссии, а в 2025 году бренд запустит офлайн-магазин в Дубае, сообщили РИА | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T05:10+0300

2024-12-25T05:10+0300

2024-12-25T05:10+0300

бизнес

белоруссия

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москва

золотое яблоко

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое Яблоко" открывает второй магазин в Белоруссии, а в 2025 году бренд запустит офлайн-магазин в Дубае, сообщили РИА Новости в компании. ""Золотое Яблоко" расширяет сеть магазинов в Республике Беларусь. Компания открыла второй магазин в стране - новый супермаркет находится в Минске, в ТЦ Green City. Первый магазин сети в Беларуси открылся летом 2021 года… В следующем году планируется открытие первого офлайн-магазина сети в Дубае", - рассказали в компании. В декабре "Золотое яблоко" объявило о запуске в тестовом режиме интернет-магазина в ОАЭ. Онлайн-заказы доставляются в четыре города: Дубай, Абу-Даби, Шарджу и Аджман. Для покупателей из Дубая доступна экспресс-доставка в течение 4четырех часов. Весной текущего года "Золотое яблоко" вышло на рынок Катара - компания открыла офлайн-магазин в Дохе, а онлайн-заказы доставляются по всей стране. Также офлайн-магазины сети открыты в 20 городах России, трех городах Казахстана и в столице Белоруссии. Интернет-магазин доставляет практически по всей территории этих стран.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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