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"Золотое яблоко" открывает второй магазин в Белоруссии - 25.12.2024, ПРАЙМ
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"Золотое яблоко" открывает второй магазин в Белоруссии
"Золотое яблоко" открывает второй магазин в Белоруссии - 25.12.2024, ПРАЙМ
"Золотое яблоко" открывает второй магазин в Белоруссии
Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое Яблоко" открывает второй магазин в Белоруссии, а в 2025 году бренд запустит офлайн-магазин в Дубае, сообщили РИА | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T05:10+0300
2024-12-25T05:10+0300
бизнес
белоруссия
дубай
москва
золотое яблоко
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое Яблоко" открывает второй магазин в Белоруссии, а в 2025 году бренд запустит офлайн-магазин в Дубае, сообщили РИА Новости в компании. ""Золотое Яблоко" расширяет сеть магазинов в Республике Беларусь. Компания открыла второй магазин в стране - новый супермаркет находится в Минске, в ТЦ Green City. Первый магазин сети в Беларуси открылся летом 2021 года… В следующем году планируется открытие первого офлайн-магазина сети в Дубае", - рассказали в компании. В декабре "Золотое яблоко" объявило о запуске в тестовом режиме интернет-магазина в ОАЭ. Онлайн-заказы доставляются в четыре города: Дубай, Абу-Даби, Шарджу и Аджман. Для покупателей из Дубая доступна экспресс-доставка в течение 4четырех часов. Весной текущего года "Золотое яблоко" вышло на рынок Катара - компания открыла офлайн-магазин в Дохе, а онлайн-заказы доставляются по всей стране. Также офлайн-магазины сети открыты в 20 городах России, трех городах Казахстана и в столице Белоруссии. Интернет-магазин доставляет практически по всей территории этих стран.
белоруссия
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, белоруссия, дубай, москва, золотое яблоко
Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, Дубай, МОСКВА, Золотое яблоко
05:10 25.12.2024
 
"Золотое яблоко" открывает второй магазин в Белоруссии

"Золотое яблоко" открывает второй магазин в Белоруссии и запустит офлайн-магазин в Дубае

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое Яблоко" открывает второй магазин в Белоруссии, а в 2025 году бренд запустит офлайн-магазин в Дубае, сообщили РИА Новости в компании.
""Золотое Яблоко" расширяет сеть магазинов в Республике Беларусь. Компания открыла второй магазин в стране - новый супермаркет находится в Минске, в ТЦ Green City. Первый магазин сети в Беларуси открылся летом 2021 года… В следующем году планируется открытие первого офлайн-магазина сети в Дубае", - рассказали в компании.
В декабре "Золотое яблоко" объявило о запуске в тестовом режиме интернет-магазина в ОАЭ. Онлайн-заказы доставляются в четыре города: Дубай, Абу-Даби, Шарджу и Аджман. Для покупателей из Дубая доступна экспресс-доставка в течение 4четырех часов.
Весной текущего года "Золотое яблоко" вышло на рынок Катара - компания открыла офлайн-магазин в Дохе, а онлайн-заказы доставляются по всей стране. Также офлайн-магазины сети открыты в 20 городах России, трех городах Казахстана и в столице Белоруссии. Интернет-магазин доставляет практически по всей территории этих стран.
 
БизнесБЕЛОРУССИЯДубайМОСКВАЗолотое яблоко
 
 
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