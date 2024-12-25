https://1prime.ru/20241225/kabmin--853845382.html

Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации отдельных лекарств

Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации отдельных лекарств - 25.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации отдельных лекарств

Правительство России продлило упрощенный порядок государственной регистрации отдельных лекарств и медицинских изделий до конца 2027 года, соответствующее... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T10:11+0300

2024-12-25T10:11+0300

2024-12-25T10:11+0300

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило упрощенный порядок государственной регистрации отдельных лекарств и медицинских изделий до конца 2027 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в среду пресс-служба кабмина. "Решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что упрощенный порядок регистрации позволяет участникам рынка фармацевтической и медицинской промышленности в максимально короткий период оформить все необходимые документы. Это позволяет им быстрее выводить медикаменты и медицинские изделия на рынок, не допускать дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. "Препараты и медицинские изделия, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет специальная межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы", - подчеркнули в кабмине.

https://1prime.ru/20241224/kabmin-853829515.html

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россия, правительство, медизделия