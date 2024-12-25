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Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации отдельных лекарств - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации отдельных лекарств
Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации отдельных лекарств - 25.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации отдельных лекарств
Правительство России продлило упрощенный порядок государственной регистрации отдельных лекарств и медицинских изделий до конца 2027 года, соответствующее... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T10:11+0300
2024-12-25T10:11+0300
россия
правительство
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило упрощенный порядок государственной регистрации отдельных лекарств и медицинских изделий до конца 2027 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в среду пресс-служба кабмина. "Решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что упрощенный порядок регистрации позволяет участникам рынка фармацевтической и медицинской промышленности в максимально короткий период оформить все необходимые документы. Это позволяет им быстрее выводить медикаменты и медицинские изделия на рынок, не допускать дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. "Препараты и медицинские изделия, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет специальная межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы", - подчеркнули в кабмине.
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россия, правительство, медизделия
РОССИЯ, правительство, медизделия
10:11 25.12.2024
 
Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации отдельных лекарств

Кабмин продлил до 2027 года упрощенный порядок регистрации отдельных лекарств

© РИА Новости . Евгений Козырев | Перейти в медиабанкВ физико-химической лаборатории
В физико-химической лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Евгений Козырев
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило упрощенный порядок государственной регистрации отдельных лекарств и медицинских изделий до конца 2027 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в среду пресс-служба кабмина.
"Решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что упрощенный порядок регистрации позволяет участникам рынка фармацевтической и медицинской промышленности в максимально короткий период оформить все необходимые документы. Это позволяет им быстрее выводить медикаменты и медицинские изделия на рынок, не допускать дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.
"Препараты и медицинские изделия, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет специальная межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы", - подчеркнули в кабмине.
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