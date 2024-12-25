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В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный - 25.12.2024, ПРАЙМ
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный
Самолёт Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау, сообщает в среду МЧС Казахстана. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T10:17+0300
2024-12-25T10:17+0300
2024-12-25T10:24+0300
происшествия
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АСТАНА, 25 дек - ПРАЙМ. Самолёт Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау, сообщает в среду МЧС Казахстана. Согласно данным сайта Flightradar24 судно упало в окрестностях Актау и затем борт пропал с радаров. Отмечается, что на место крушения самолета прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана, которые уже приступили к тушению пожара.Сообщается, что самолет принадлежит компании Azerbaijan Airlines. Казахстанское Министерство транспорта заявило, что в связи с происшествием будет проведено специальное расследование.Предполагаемой причиной крушения самолета стало столкновение со стаей птиц. На борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа
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казахстан, самолет
Происшествия, КАЗАХСТАН, самолет
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау
АСТАНА, 25 дек - ПРАЙМ. Самолёт Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау, сообщает в среду МЧС Казахстана.
Согласно данным сайта Flightradar24 судно упало в окрестностях Актау и затем борт пропал с радаров. Отмечается, что на место крушения самолета прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана, которые уже приступили к тушению пожара.
Сообщается, что самолет принадлежит компании Azerbaijan Airlines. Казахстанское Министерство транспорта заявило, что в связи с происшествием будет проведено специальное расследование.
Предполагаемой причиной крушения самолета стало столкновение со стаей птиц. На борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа
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