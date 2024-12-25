Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты - 25.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241225/kazan-853842689.html
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты - 25.12.2024, ПРАЙМ
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель Росавиации Артем Кореняко. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T08:17+0300
2024-12-25T08:27+0300
россия
казань
аэропорт
ограничение полетов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852180713_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ad6cdcb15fc0d043f5ee4d0ce8e6847a.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель Росавиации Артем Кореняко.Отмечается, что подобные меры обусловлены необходимостью обеспечить безопасность самолетов. На текущий момент экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают для этого все действия.В свою очередь в пресс-службе аэропорта уточнили, что направлявшиеся в Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска перенаправлены на запасной аэродром в Самару.
https://1prime.ru/20241222/trassa-853778404.html
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852180713_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_b70c5899668292964fc3da2ee50c1371.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, казань, аэропорт, ограничение полетов
РОССИЯ, КАЗАНЬ, аэропорт, ограничение полетов
08:17 25.12.2024 (обновлено: 08:27 25.12.2024)
 
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

Росавиация сообщила о введении ограничений на работу аэропорта Казани

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель Росавиации Артем Кореняко.
Отмечается, что подобные меры обусловлены необходимостью обеспечить безопасность самолетов. На текущий момент экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают для этого все действия.
В свою очередь в пресс-службе аэропорта уточнили, что направлявшиеся в Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска перенаправлены на запасной аэродром в Самару.
Подготовка трассы М-12 к открытию - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
Путин отметил востребованность трассы М-12 между Москвой и Казанью
22 декабря, 14:10
 
РОССИЯКАЗАНЬаэропортограничение полетов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала