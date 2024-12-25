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В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты - 25.12.2024, ПРАЙМ
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель Росавиации Артем Кореняко. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T08:17+0300
2024-12-25T08:17+0300
2024-12-25T08:27+0300
россия
казань
аэропорт
ограничение полетов
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель Росавиации Артем Кореняко.Отмечается, что подобные меры обусловлены необходимостью обеспечить безопасность самолетов. На текущий момент экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают для этого все действия.В свою очередь в пресс-службе аэропорта уточнили, что направлявшиеся в Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска перенаправлены на запасной аэродром в Самару.
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россия, казань, аэропорт, ограничение полетов
РОССИЯ, КАЗАНЬ, аэропорт, ограничение полетов
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
Росавиация сообщила о введении ограничений на работу аэропорта Казани