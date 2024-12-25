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В России в 2024 году подскочило число автомобильных кредитов

В России в 2024 году подскочило число автомобильных кредитов - 25.12.2024, ПРАЙМ

В России в 2024 году подскочило число автомобильных кредитов

Количество выданных в России автомобильных кредитов за январь-ноябрь превысило 1,5 миллиона, что на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T13:37+0300

2024-12-25T13:37+0300

2024-12-25T13:37+0300

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Количество выданных в России автомобильных кредитов за январь-ноябрь превысило 1,5 миллиона, что на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в январе-ноябре 2024 года было выдано 1 501,6 тысячи автокредитов, или на 67,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-ноябре 2023 года – 897,6 тысячи единиц)", - сказано в релизе. А общая сумма выданных денег по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 62,5% - до 2,2 триллиона рублей. "Такая динамика роста выдачи автокредитов по сравнению с прошлым годом объясняется, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году. При этом после "рекордных" выдач марта-сентября текущего года в октябре-ноябре выдача автокредитов ощутимо упала. Таким образом, после введения в середине 2024 года макропруденциальных ограничений в автокредитовании сокращение выдачи в данном сегменте существенно ускорилось", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В региональном разрезе больше всего кредитов было выдано в Москве (87,5 тысячи), Московской области (83,5 тысячи), Татарстане (72,1 тысячи единиц), Ростовской области (64,8 тысячи) и Краснодарском крае (63,7 тысячи). При этом наиболее серьезную динамику роста количества выданных кредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Ростовская область (+122,3%), Крым (+121,5%), Самарская область (+106,9%), а также Чувашия (+97,8%) и Нижегородская область (+85,9%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы автомобильного кредитования выросли на 49,4% и 40,1% соответственно.

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россия, нбки