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В Абхазии могут увеличить время отключения электричества после Нового года - 25.12.2024, ПРАЙМ
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В Абхазии могут увеличить время отключения электричества после Нового года
В Абхазии могут увеличить время отключения электричества после Нового года - 25.12.2024, ПРАЙМ
В Абхазии могут увеличить время отключения электричества после Нового года
Время веерных отключений электричества в Абхазии может быть увеличено после новогодних праздников из-за нехватки гуманитарных поставок электричества из России,... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T11:34+0300
2024-12-25T11:39+0300
александр новак
финансы
майнинг
незаконный майнинг
россия
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Время веерных отключений электричества в Абхазии может быть увеличено после новогодних праздников из-за нехватки гуманитарных поставок электричества из России, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба."Время веерных отключений электричества в Абхазии может быть увеличено после новогодних праздников, так как объем предоставленного Россией электричества ограничен и составляет 327 миллионов киловатт-часов. Этого хватит нам на полтора - два месяца, а свет нужен на весь первый квартал года", - сказал Нанба и.о премьер-министра Валерию Бганбе на совещании штаба по энергетической безопасности.До конца года в минэнерго республики будут наблюдать за тем, как расходуется электроэнергия, и по итогам анализа составят энергетический баланс. "До конца месяца мы посмотрим, как идет потребление и, опираясь на данные "Черноморэнерго", ИнгурГЭС и метеорологический прогноз, будем составлять энергетический баланс, с вероятным увеличением времени отключений света", - добавил Нанба.Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Усугубляет ситуацию с энергокризисом в республике проводимый населением незаконный майнинг криптовалют.Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений. В Абхазии в этом году только 47% абонентов электросетей платят за электричество, это на 10% выше, чем в 2023 году, сообщил 20 декабря и.о. министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.С 23 декабря РФ осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. Запланированный объем поставок 327 миллионов киловатт-часов.
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александр новак, финансы, майнинг, незаконный майнинг, россия
Александр Новак, Финансы, майнинг, незаконный майнинг, РОССИЯ
11:34 25.12.2024 (обновлено: 11:39 25.12.2024)
 
В Абхазии могут увеличить время отключения электричества после Нового года

Время веерных отключений электричества в Абхазии может увеличиться в 2025 году

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюта
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Время веерных отключений электричества в Абхазии может быть увеличено после новогодних праздников из-за нехватки гуманитарных поставок электричества из России, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.
"Время веерных отключений электричества в Абхазии может быть увеличено после новогодних праздников, так как объем предоставленного Россией электричества ограничен и составляет 327 миллионов киловатт-часов. Этого хватит нам на полтора - два месяца, а свет нужен на весь первый квартал года", - сказал Нанба и.о премьер-министра Валерию Бганбе на совещании штаба по энергетической безопасности.
До конца года в минэнерго республики будут наблюдать за тем, как расходуется электроэнергия, и по итогам анализа составят энергетический баланс. "До конца месяца мы посмотрим, как идет потребление и, опираясь на данные "Черноморэнерго", ИнгурГЭС и метеорологический прогноз, будем составлять энергетический баланс, с вероятным увеличением времени отключений света", - добавил Нанба.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Усугубляет ситуацию с энергокризисом в республике проводимый населением незаконный майнинг криптовалют.
Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений. В Абхазии в этом году только 47% абонентов электросетей платят за электричество, это на 10% выше, чем в 2023 году, сообщил 20 декабря и.о. министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.
С 23 декабря РФ осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. Запланированный объем поставок 327 миллионов киловатт-часов.
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