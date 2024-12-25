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В Абхазии могут увеличить время отключения электричества после Нового года

В Абхазии могут увеличить время отключения электричества после Нового года - 25.12.2024, ПРАЙМ

В Абхазии могут увеличить время отключения электричества после Нового года

Время веерных отключений электричества в Абхазии может быть увеличено после новогодних праздников из-за нехватки гуманитарных поставок электричества из России,... | 25.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Время веерных отключений электричества в Абхазии может быть увеличено после новогодних праздников из-за нехватки гуманитарных поставок электричества из России, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба."Время веерных отключений электричества в Абхазии может быть увеличено после новогодних праздников, так как объем предоставленного Россией электричества ограничен и составляет 327 миллионов киловатт-часов. Этого хватит нам на полтора - два месяца, а свет нужен на весь первый квартал года", - сказал Нанба и.о премьер-министра Валерию Бганбе на совещании штаба по энергетической безопасности.До конца года в минэнерго республики будут наблюдать за тем, как расходуется электроэнергия, и по итогам анализа составят энергетический баланс. "До конца месяца мы посмотрим, как идет потребление и, опираясь на данные "Черноморэнерго", ИнгурГЭС и метеорологический прогноз, будем составлять энергетический баланс, с вероятным увеличением времени отключений света", - добавил Нанба.Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Усугубляет ситуацию с энергокризисом в республике проводимый населением незаконный майнинг криптовалют.Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений. В Абхазии в этом году только 47% абонентов электросетей платят за электричество, это на 10% выше, чем в 2023 году, сообщил 20 декабря и.о. министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.С 23 декабря РФ осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. Запланированный объем поставок 327 миллионов киловатт-часов.

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александр новак, финансы, майнинг, незаконный майнинг, россия