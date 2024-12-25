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В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек
В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек - 25.12.2024, ПРАЙМ
В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек
В результате авиакатастрофы в городе Актау выжили 28 человек, которые были доставлены в медицинские учреждения, говорится в сообщении Минздрава Казахстана. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T11:52+0300
2024-12-25T11:52+0300
2024-12-25T11:55+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В результате авиакатастрофы в городе Актау выжили 28 человек, которые были доставлены в медицинские учреждения, говорится в сообщении Минздрава Казахстана."Общее число - 28, доставлены в больницу, из них двое детей. Девять в тяжелом состоянии", - сказано в заявлении ведомства.В МЧС страны также добавили, что в катастрофе выжили двое детей.Самолет компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение из-за столкновения судна со стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" выполняла рейс из Баку в Грозный.
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Происшествия, КАЗАХСТАН, самолет
В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек
Минздрав Казахстана: в авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В результате авиакатастрофы в городе Актау выжили 28 человек, которые были доставлены в медицинские учреждения, говорится в сообщении Минздрава Казахстана.
"Общее число - 28, доставлены в больницу, из них двое детей. Девять в тяжелом состоянии", - сказано в заявлении ведомства.
В МЧС страны также добавили, что в катастрофе выжили двое детей.
Самолет компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение из-за столкновения судна со стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" выполняла рейс из Баку в Грозный.
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный