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В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек

В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек - 25.12.2024, ПРАЙМ

В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек

В результате авиакатастрофы в городе Актау выжили 28 человек, которые были доставлены в медицинские учреждения, говорится в сообщении Минздрава Казахстана. | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T11:52+0300

2024-12-25T11:52+0300

2024-12-25T11:55+0300

происшествия

казахстан

самолет

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В результате авиакатастрофы в городе Актау выжили 28 человек, которые были доставлены в медицинские учреждения, говорится в сообщении Минздрава Казахстана."Общее число - 28, доставлены в больницу, из них двое детей. Девять в тяжелом состоянии", - сказано в заявлении ведомства.В МЧС страны также добавили, что в катастрофе выжили двое детей.Самолет компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение из-за столкновения судна со стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" выполняла рейс из Баку в Грозный.

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казахстан

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казахстан, самолет