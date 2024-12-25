https://1prime.ru/20241225/kurs-853864958.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 декабря

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 декабря - 25.12.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 декабря

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,7 копейки, до 13,6054 рубля, курс доллара - на 26,04 копейки, до 99,6125 рубля,... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T18:23+0300

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,7 копейки, до 13,6054 рубля, курс доллара - на 26,04 копейки, до 99,6125 рубля, курс евро - на 28,94 копейки, до 103,9416 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20241220/ekonomika-853741423.html

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