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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 декабря - 25.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241225/kurs-853864958.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 декабря
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 декабря - 25.12.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,7 копейки, до 13,6054 рубля, курс доллара - на 26,04 копейки, до 99,6125 рубля,... | 25.12.2024, ПРАЙМ
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экономика
юань
доллар
евро
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,7 копейки, до 13,6054 рубля, курс доллара - на 26,04 копейки, до 99,6125 рубля, курс евро - на 28,94 копейки, до 103,9416 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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юань, доллар, евро
Экономика, юань, доллар, евро
18:23 25.12.2024 (обновлено: 18:24 25.12.2024)
 
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 декабря

Банк России: официальный курс юаня 13,61, доллара - 99,6, евро - 103,94 рубля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,7 копейки, до 13,6054 рубля, курс доллара - на 26,04 копейки, до 99,6125 рубля, курс евро - на 28,94 копейки, до 103,9416 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
ЦБ увидел отклонение экономики РФ от траектории сбалансированного роста
20 декабря, 13:44
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
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