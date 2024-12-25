https://1prime.ru/20241225/kurs-853864958.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 декабря
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 декабря - 25.12.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,7 копейки, до 13,6054 рубля, курс доллара - на 26,04 копейки, до 99,6125 рубля,... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T18:23+0300
2024-12-25T18:23+0300
2024-12-25T18:24+0300
экономика
юань
доллар
евро
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,7 копейки, до 13,6054 рубля, курс доллара - на 26,04 копейки, до 99,6125 рубля, курс евро - на 28,94 копейки, до 103,9416 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20241220/ekonomika-853741423.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_429543a2cf8fffdcce959e8fdf92b284.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань, доллар, евро
Экономика, юань, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 26 декабря
Банк России: официальный курс юаня 13,61, доллара - 99,6, евро - 103,94 рубля
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,7 копейки, до 13,6054 рубля, курс доллара - на 26,04 копейки, до 99,6125 рубля, курс евро - на 28,94 копейки, до 103,9416 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
ЦБ увидел отклонение экономики РФ от траектории сбалансированного роста
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.