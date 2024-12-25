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Силуанов оценил автомобиль Lada Aura, на котором ездят сотрудники Минфина - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Силуанов оценил автомобиль Lada Aura, на котором ездят сотрудники Минфина
Силуанов оценил автомобиль Lada Aura, на котором ездят сотрудники Минфина - 25.12.2024, ПРАЙМ
Силуанов оценил автомобиль Lada Aura, на котором ездят сотрудники Минфина
Сотрудники Минфина России с января используют Lada Aura в своих поездках, автомобиль хороший - комфортный и удобный, рассказал глава министерства Антон... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T10:35+0300
2024-12-25T10:35+0300
россия
минфин
антон силуанов
lada aura
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Сотрудники Минфина России с января используют Lada Aura в своих поездках, автомобиль хороший - комфортный и удобный, рассказал глава министерства Антон Силуанов. "Минфин был первым ведомством, который договорился с "АвтоВАЗом" о закупке автомобилей Lada Aura. Это было после того, как на Питерском форуме была презентация этого автомобиля. Я сам попробовал и за рулем, и в качестве пассажира. Хорошая машина. Мы первым из всех ведомств закупили пять автомобилей. Пять автомобилей уже используются в текущем году, с января наши коллеги используют автомобиль в поездках", - отметил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "Хочу сказать, что автомобиль комфортный, удобный. Конечно, хотелось бы, чтобы цена-качество тоже соответствовало тем мировым стандартам. И нашим конкурентам. Автомобиль хороший", - добавил министр. Он ознакомился с Lada Aura в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда министр тщательно осмотрел новинку, сел за руль и немного проехался. После теста Силуанов заявил, что Минфин готов пересесть на нее с иностранных служебных автомобилей, и призвал остальных чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу. Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Цена начинается от 2,6 миллиона рублей.
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россия, минфин, антон силуанов, lada aura
РОССИЯ, Минфин, Антон Силуанов, LADA AURA
10:35 25.12.2024
 
Силуанов оценил автомобиль Lada Aura, на котором ездят сотрудники Минфина

Силуанов: сотрудники Минфина с января ездят на Lada Aura, автомобиль хороший

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкLADA Aura
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Сотрудники Минфина России с января используют Lada Aura в своих поездках, автомобиль хороший - комфортный и удобный, рассказал глава министерства Антон Силуанов.
"Минфин был первым ведомством, который договорился с "АвтоВАЗом" о закупке автомобилей Lada Aura. Это было после того, как на Питерском форуме была презентация этого автомобиля. Я сам попробовал и за рулем, и в качестве пассажира. Хорошая машина. Мы первым из всех ведомств закупили пять автомобилей. Пять автомобилей уже используются в текущем году, с января наши коллеги используют автомобиль в поездках", - отметил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Хочу сказать, что автомобиль комфортный, удобный. Конечно, хотелось бы, чтобы цена-качество тоже соответствовало тем мировым стандартам. И нашим конкурентам. Автомобиль хороший", - добавил министр.
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Он ознакомился с Lada Aura в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда министр тщательно осмотрел новинку, сел за руль и немного проехался. После теста Силуанов заявил, что Минфин готов пересесть на нее с иностранных служебных автомобилей, и призвал остальных чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу.
Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Цена начинается от 2,6 миллиона рублей.
 
РОССИЯМинфинАнтон СилуановLADA AURA
 
 
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