https://1prime.ru/20241225/lavrov-853852478.html
Лавров прокомментировал мирные предложения Путина по Украине
Лавров прокомментировал мирные предложения Путина по Украине - 25.12.2024, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал мирные предложения Путина по Украине
Предложения главы государства Владимира Путина по решению конфликта в Украине не являются предварительными условиями. Об этом сообщил министр иностранных дел... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T12:57+0300
2024-12-25T12:57+0300
2024-12-25T12:57+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Предложения главы государства Владимира Путина по решению конфликта в Украине не являются предварительными условиями. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Сформулированные президентом Путиным принципы не являются предварительными условиями", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.Дипломат также подчеркнул, что Лавров подчеркнул, что принципы, высказанные Путиным, основаны на международном праве. Он также отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но требует серьезных и конкретных предложений со стороны Украины.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, украина, владимир путин, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал мирные предложения Путина по Украине
Лавров: предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Предложения главы государства Владимира Путина по решению конфликта в Украине не являются предварительными условиями. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Сформулированные президентом Путиным принципы не являются предварительными условиями", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.
Дипломат также подчеркнул, что Лавров подчеркнул, что принципы, высказанные Путиным, основаны на международном праве. Он также отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но требует серьезных и конкретных предложений со стороны Украины.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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