Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров прокомментировал мирные предложения Путина по Украине - 25.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241225/lavrov-853852478.html
Лавров прокомментировал мирные предложения Путина по Украине
Лавров прокомментировал мирные предложения Путина по Украине - 25.12.2024, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал мирные предложения Путина по Украине
Предложения главы государства Владимира Путина по решению конфликта в Украине не являются предварительными условиями. Об этом сообщил министр иностранных дел... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T12:57+0300
2024-12-25T12:57+0300
политика
россия
украина
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/68/842696820_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_041023c3796e1123bf6c68e386544025.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Предложения главы государства Владимира Путина по решению конфликта в Украине не являются предварительными условиями. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Сформулированные президентом Путиным принципы не являются предварительными условиями", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.Дипломат также подчеркнул, что Лавров подчеркнул, что принципы, высказанные Путиным, основаны на международном праве. Он также отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но требует серьезных и конкретных предложений со стороны Украины.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20241220/pobeda-853735938.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/68/842696820_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_68cda62d78f4f5555b823b3bc8d1d133.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, владимир путин, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Сергей Лавров
12:57 25.12.2024
 
Лавров прокомментировал мирные предложения Путина по Украине

Лавров: предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание комиссии Генсовета партии "Единая Россия"
Заседание комиссии Генсовета партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Предложения главы государства Владимира Путина по решению конфликта в Украине не являются предварительными условиями. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Сформулированные президентом Путиным принципы не являются предварительными условиями", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.
Дипломат также подчеркнул, что Лавров подчеркнул, что принципы, высказанные Путиным, основаны на международном праве. Он также отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но требует серьезных и конкретных предложений со стороны Украины.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Боевая работа расчета гаубицы Мста-С ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
"В шаге от победы". В США высказались о действиях России на Украине
20 декабря, 11:35
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала