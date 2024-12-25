https://1prime.ru/20241225/lavrov-853852478.html

Лавров прокомментировал мирные предложения Путина по Украине

Лавров прокомментировал мирные предложения Путина по Украине - 25.12.2024, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал мирные предложения Путина по Украине

Предложения главы государства Владимира Путина по решению конфликта в Украине не являются предварительными условиями. Об этом сообщил министр иностранных дел... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T12:57+0300

2024-12-25T12:57+0300

2024-12-25T12:57+0300

политика

россия

украина

владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Предложения главы государства Владимира Путина по решению конфликта в Украине не являются предварительными условиями. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Сформулированные президентом Путиным принципы не являются предварительными условиями", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.Дипломат также подчеркнул, что Лавров подчеркнул, что принципы, высказанные Путиным, основаны на международном праве. Он также отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но требует серьезных и конкретных предложений со стороны Украины.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

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россия, украина, владимир путин, сергей лавров