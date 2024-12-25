https://1prime.ru/20241225/lavrov-853853732.html

Лавров призвал не испытывать терпение России в вопросе ядерного оружия

Лавров призвал не испытывать терпение России в вопросе ядерного оружия - 25.12.2024, ПРАЙМ

Лавров призвал не испытывать терпение России в вопросе ядерного оружия

Москва абсолютно уверена, что в ядерной войне не может быть победителей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках программы "60 минут" на... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T13:10+0300

2024-12-25T13:10+0300

2024-12-25T13:10+0300

политика

россия

мид

сергей лавров

ядерная угроза

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Москва абсолютно уверена, что в ядерной войне не может быть победителей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".По словам министра, Россия никогда не начинала дискуссии о применении ядерного оружия. Кроме того, российская сторона не намерена развивать тему применения ядерного оружия."Но я бы никому не советовал испытывать на прочность наше терпение, нашу решимость отстоять законные национальные интересы всеми имеющимися средствами", - подчеркнул дипломат.Лавров также отметил, что те, кто имеет "уши", услышат, а те, кто имеет "мозги", поймут.

https://1prime.ru/20241222/konflikt-853780032.html

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россия, мид, сергей лавров, ядерная угроза