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Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров
Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров - 25.12.2024, ПРАЙМ
Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров
Россию не устроит перемирие на Украине, ей необходимы юридически обязывающие договоренности и устранение первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T14:07+0300
2024-12-25T14:12+0300
общество
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россию не устроит перемирие на Украине, ей необходимы юридически обязывающие договоренности и устранение первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Перемирие нас не устроит. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение главных первопричин конфликта, включая и общую безопасность в Европе, расширение НАТО, и, безусловно, права людей, которые проживают на территориях и которые высказались за воссоединение с Россией", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".По его словам, смысл ведущихся сейчас на Западе и на Украине разговоров заключается именно в достижении перемирия, чтобы киевский режим мог восстановиться и накопить силы. А затем с помощью Запада и под его указку снова начать попытки нанести России стратегическое поражение.Достижение прочного мира предполагает уважение языковых и религиозных прав, которые были запрещены Владимиром Зеленским и распространение этих требований на всю остальную часть Украины, добавил министр.Он напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил именно о необходимости достижения прочного мира, обеспеченного гарантиями безопасности. В ходе прямой линии на минувшей неделе глава государства вновь подчеркнул, что перемирие даст противнику возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава.
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общество , россия, запад, украина, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, мид рф
Общество , РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Сергей Лавров, Владимир Путин, Владимир Зеленский, МИД РФ
14:07 25.12.2024 (обновлено: 14:12 25.12.2024)
 
Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров

Лавров: России нужны юридически обязывающие договоренности по Украине

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россию не устроит перемирие на Украине, ей необходимы юридически обязывающие договоренности и устранение первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Перемирие нас не устроит. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение главных первопричин конфликта, включая и общую безопасность в Европе, расширение НАТО, и, безусловно, права людей, которые проживают на территориях и которые высказались за воссоединение с Россией", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По его словам, смысл ведущихся сейчас на Западе и на Украине разговоров заключается именно в достижении перемирия, чтобы киевский режим мог восстановиться и накопить силы. А затем с помощью Запада и под его указку снова начать попытки нанести России стратегическое поражение.
Достижение прочного мира предполагает уважение языковых и религиозных прав, которые были запрещены Владимиром Зеленским и распространение этих требований на всю остальную часть Украины, добавил министр.
Он напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил именно о необходимости достижения прочного мира, обеспеченного гарантиями безопасности. В ходе прямой линии на минувшей неделе глава государства вновь подчеркнул, что перемирие даст противнику возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава.
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