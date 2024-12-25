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Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров

Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров - 25.12.2024, ПРАЙМ

Россию не устроит перемирие на Украине, заявил Лавров

Россию не устроит перемирие на Украине, ей необходимы юридически обязывающие договоренности и устранение первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T14:07+0300

2024-12-25T14:07+0300

2024-12-25T14:12+0300

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россию не устроит перемирие на Украине, ей необходимы юридически обязывающие договоренности и устранение первопричин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Перемирие нас не устроит. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение главных первопричин конфликта, включая и общую безопасность в Европе, расширение НАТО, и, безусловно, права людей, которые проживают на территориях и которые высказались за воссоединение с Россией", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".По его словам, смысл ведущихся сейчас на Западе и на Украине разговоров заключается именно в достижении перемирия, чтобы киевский режим мог восстановиться и накопить силы. А затем с помощью Запада и под его указку снова начать попытки нанести России стратегическое поражение.Достижение прочного мира предполагает уважение языковых и религиозных прав, которые были запрещены Владимиром Зеленским и распространение этих требований на всю остальную часть Украины, добавил министр.Он напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил именно о необходимости достижения прочного мира, обеспеченного гарантиями безопасности. В ходе прямой линии на минувшей неделе глава государства вновь подчеркнул, что перемирие даст противнику возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава.

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общество , россия, запад, украина, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, мид рф