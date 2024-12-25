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Раскрыто, какие машины в 2024 году подешевели на восемь процентов - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, какие машины в 2024 году подешевели на восемь процентов
Раскрыто, какие машины в 2024 году подешевели на восемь процентов - 25.12.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, какие машины в 2024 году подешевели на восемь процентов
Средняя стоимость нового гибридного автомобиля в России за 11 месяцев текущего года снизилась на 8%, до 7,8 миллиона рублей, а полностью электрические машины... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T09:09+0300
2024-12-25T09:09+0300
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электромобили
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Средняя стоимость нового гибридного автомобиля в России за 11 месяцев текущего года снизилась на 8%, до 7,8 миллиона рублей, а полностью электрические машины подорожали на 15%, до 8,1 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе "Авто.ру". "По данным "Авто.ру", за 11 месяцев текущего года средняя стоимость нового гибридного автомобиля снизилась на 8%, до 7,8 миллиона рублей, в то время как цена полностью электрической машины подскочила почти на 15%, до 8,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В компании отметили, что на рынке подержанных автомобилей ситуация противоположная - электромобили с января подешевели на 9%, а гибриды подорожали на 2%. Предложение на отечественном рынке снизилось за 11 месяцев для обеих разновидностей автомобилей. Так, количество объявлений с гибридами уменьшилось на 10%, а с "электричками" - на 30%. В данной статистике учитываются и условно подержанные машины - с момента их выпуска прошло не более двух лет, а пробег не превышает 500 километров, добавили в "Авто.ру". Среди стран-производителей с большим отрывом лидирует Китай. "К окончанию ноября их доля достигла 85% среди электротранспорта и 89% у гибридов. Второе и третье место за Японией и Германией", - сообщили в пресс-службе. У пользователей "Авто.ру" самыми популярными моделями электрокаров стали Zeekr 001 (около 7,36 миллиона рублей) и Hongqi E-HS9 (порядка 9,71 миллиона рублей). У гибридов главенствующие позиции заняли автомобили LiXiang L9 и L7 (в среднем 8,81 и 7,5 миллиона рублей соответственно), а также Voyah Dream (средняя стоимость - 9,68 миллиона рублей).
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россия, авторынок рф, электромобили
РОССИЯ, авторынок РФ, электромобили
09:09 25.12.2024
 
Раскрыто, какие машины в 2024 году подешевели на восемь процентов

"Авто.ру": новые гибридные авто в 2024 году подешевели на восемь процентов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Средняя стоимость нового гибридного автомобиля в России за 11 месяцев текущего года снизилась на 8%, до 7,8 миллиона рублей, а полностью электрические машины подорожали на 15%, до 8,1 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе "Авто.ру".
"По данным "Авто.ру", за 11 месяцев текущего года средняя стоимость нового гибридного автомобиля снизилась на 8%, до 7,8 миллиона рублей, в то время как цена полностью электрической машины подскочила почти на 15%, до 8,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что на рынке подержанных автомобилей ситуация противоположная - электромобили с января подешевели на 9%, а гибриды подорожали на 2%.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
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08:00
Предложение на отечественном рынке снизилось за 11 месяцев для обеих разновидностей автомобилей. Так, количество объявлений с гибридами уменьшилось на 10%, а с "электричками" - на 30%. В данной статистике учитываются и условно подержанные машины - с момента их выпуска прошло не более двух лет, а пробег не превышает 500 километров, добавили в "Авто.ру".
Среди стран-производителей с большим отрывом лидирует Китай. "К окончанию ноября их доля достигла 85% среди электротранспорта и 89% у гибридов. Второе и третье место за Японией и Германией", - сообщили в пресс-службе.
У пользователей "Авто.ру" самыми популярными моделями электрокаров стали Zeekr 001 (около 7,36 миллиона рублей) и Hongqi E-HS9 (порядка 9,71 миллиона рублей). У гибридов главенствующие позиции заняли автомобили LiXiang L9 и L7 (в среднем 8,81 и 7,5 миллиона рублей соответственно), а также Voyah Dream (средняя стоимость - 9,68 миллиона рублей).
 
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