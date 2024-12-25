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Регионов с запретом майнинга крипты может стать больше, заявил Новак - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Регионов с запретом майнинга крипты может стать больше, заявил Новак
Регионов с запретом майнинга крипты может стать больше, заявил Новак - 25.12.2024, ПРАЙМ
Регионов с запретом майнинга крипты может стать больше, заявил Новак
Регионов, где будет запрещен майнинг криптовалют, может стать больше, если поступят обращения от губернаторов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T11:26+0300
2024-12-25T11:36+0300
россия
майнинг
александр новак
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Регионов, где будет запрещен майнинг криптовалют, может стать больше, если поступят обращения от губернаторов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Если будут такие обращения от регионов, от губернаторов (о запрете майнинга - ред.), которые в рамках прогноза социально-экономического развития будут видеть, что возможен дефицит для подключения промышленных потребителей, для подключения объектов в социальные сферы, в первую очередь школы, больницы и так далее, конечно, будут вводиться ограничения (майнинга - ред.) для того, чтобы обеспечить в первую очередь подключение социальных объектов и строящихся предприятий", - приводит слова Новака Telegram-канал "Вести".Полный запрет майнинга с 1 января 2025 года вводится в 10 регионах России до 2031 года. Еще в трех регионах он будет действовать на тот же срок, но только в осенне-зимний период.
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россия, майнинг, александр новак
РОССИЯ, майнинг, Александр Новак
11:26 25.12.2024 (обновлено: 11:36 25.12.2024)
 
Регионов с запретом майнинга крипты может стать больше, заявил Новак

Новак: регионов, где запрещен майнинг криптовалют, может стать больше

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Регионов, где будет запрещен майнинг криптовалют, может стать больше, если поступят обращения от губернаторов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Если будут такие обращения от регионов, от губернаторов (о запрете майнинга - ред.), которые в рамках прогноза социально-экономического развития будут видеть, что возможен дефицит для подключения промышленных потребителей, для подключения объектов в социальные сферы, в первую очередь школы, больницы и так далее, конечно, будут вводиться ограничения (майнинга - ред.) для того, чтобы обеспечить в первую очередь подключение социальных объектов и строящихся предприятий", - приводит слова Новака Telegram-канал "Вести".
Полный запрет майнинга с 1 января 2025 года вводится в 10 регионах России до 2031 года. Еще в трех регионах он будет действовать на тот же срок, но только в осенне-зимний период.
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Вчера, 10:26
 
РОССИЯмайнингАлександр Новак
 
 
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