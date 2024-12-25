https://1prime.ru/20241225/mayning-853849029.html

Регионов с запретом майнинга крипты может стать больше, заявил Новак

Регионов с запретом майнинга крипты может стать больше, заявил Новак - 25.12.2024, ПРАЙМ

Регионов с запретом майнинга крипты может стать больше, заявил Новак

Регионов, где будет запрещен майнинг криптовалют, может стать больше, если поступят обращения от губернаторов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T11:26+0300

2024-12-25T11:26+0300

2024-12-25T11:36+0300

россия

майнинг

александр новак

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Регионов, где будет запрещен майнинг криптовалют, может стать больше, если поступят обращения от губернаторов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Если будут такие обращения от регионов, от губернаторов (о запрете майнинга - ред.), которые в рамках прогноза социально-экономического развития будут видеть, что возможен дефицит для подключения промышленных потребителей, для подключения объектов в социальные сферы, в первую очередь школы, больницы и так далее, конечно, будут вводиться ограничения (майнинга - ред.) для того, чтобы обеспечить в первую очередь подключение социальных объектов и строящихся предприятий", - приводит слова Новака Telegram-канал "Вести".Полный запрет майнинга с 1 января 2025 года вводится в 10 регионах России до 2031 года. Еще в трех регионах он будет действовать на тот же срок, но только в осенне-зимний период.

https://1prime.ru/20241224/mayning-853821399.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, майнинг, александр новак