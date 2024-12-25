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Вместо Европы: Саудовская Аравия стала лидером по закупкам мазута из России
Вместо Европы: Саудовская Аравия стала лидером по закупкам мазута из России - 25.12.2024, ПРАЙМ
Вместо Европы: Саудовская Аравия стала лидером по закупкам мазута из России
Согласно данным Лондонской фондовой биржи, Саудовская Аравия стала ведущим покупателем российского мазута и вакуумного газойля в ноябре, передает издание... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T13:28+0300
2024-12-25T13:28+0300
2024-12-25T13:28+0300
энергетика
россия
саудовская аравия
мазут
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Согласно данным Лондонской фондовой биржи, Саудовская Аравия стала ведущим покупателем российского мазута и вакуумного газойля в ноябре, передает издание OilPrice.Согласно данным издания Reuters, экспорт российского мазута и ВГО вырос на 6% в месячном исчислении в ноябре и составил около 4,26 миллиона метрических тонн.Индия потеряла роль крупнейшего покупателя российской нефти. Импорт российской нефти в Индию в ноябре сократился на 55%, достигнув самого низкого уровня с июня 2022 года. Хотя Россия продолжает продавать нефть с дисконтом, Индия пытается диверсифицировать свои поставки, рассматривая Гайану как важного партнера.Тем временем, дисконт на нефть Urals увеличился на 17% по сравнению с предыдущим месяцем, составляя в среднем 6,01 долларов за баррель.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, саудовская аравия, мазут
Энергетика, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, МАЗУТ
Вместо Европы: Саудовская Аравия стала лидером по закупкам мазута из России
OilPrice: больше всего российского мазута купила в ноябре Саудовская Аравия
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ.
Согласно данным Лондонской фондовой биржи, Саудовская Аравия стала ведущим покупателем российского мазута и вакуумного газойля в ноябре, передает
издание OilPrice.
Согласно данным издания Reuters, экспорт российского мазута и ВГО вырос на 6% в месячном исчислении в ноябре и составил около 4,26 миллиона метрических тонн.
Индия потеряла роль крупнейшего покупателя российской нефти. Импорт российской нефти в Индию в ноябре сократился на 55%, достигнув самого низкого уровня с июня 2022 года. Хотя Россия продолжает продавать нефть с дисконтом, Индия пытается диверсифицировать свои поставки, рассматривая Гайану как важного партнера.
Тем временем, дисконт на нефть Urals увеличился на 17% по сравнению с предыдущим месяцем, составляя в среднем 6,01 долларов за баррель.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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