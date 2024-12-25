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В Керченском проливе после ЧП с танкерами вытекло 3,75 тысячи тонн мазута - 25.12.2024, ПРАЙМ
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В Керченском проливе после ЧП с танкерами вытекло 3,75 тысячи тонн мазута
В Керченском проливе после ЧП с танкерами вытекло 3,75 тысячи тонн мазута - 25.12.2024, ПРАЙМ
В Керченском проливе после ЧП с танкерами вытекло 3,75 тысячи тонн мазута
Из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" вытекло в общей сложности 3,75 тысячи тонн нефтепродуктов. Об этом... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T13:48+0300
2024-12-25T13:48+0300
происшествия
россия
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" вытекло в общей сложности 3,75 тысячи тонн нефтепродуктов. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб."Предварительно, при крушении танкеров произошел последующий разлив нефтепродуктов общим объемом 3750 тонн", - отметил собеседник издания.Катастрофа произошла во время шторма 15 декабря. В результате крушения этих танкеров 27 моряков были эвакуированы, один из них погиб. По оценкам экстренных служб, танкеры на борту перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России, Владимир Путин, заявил, что в море вытекло примерно 40% топлива.
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россия, мазут
Происшествия, РОССИЯ, МАЗУТ
13:48 25.12.2024
 
В Керченском проливе после ЧП с танкерами вытекло 3,75 тысячи тонн мазута

Почти 3,8 тысяч тонн мазута вытекло танкеров после крушения в Керченском проливе

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" вытекло в общей сложности 3,75 тысячи тонн нефтепродуктов. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.
"Предварительно, при крушении танкеров произошел последующий разлив нефтепродуктов общим объемом 3750 тонн", - отметил собеседник издания.
Катастрофа произошла во время шторма 15 декабря. В результате крушения этих танкеров 27 моряков были эвакуированы, один из них погиб. По оценкам экстренных служб, танкеры на борту перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России, Владимир Путин, заявил, что в море вытекло примерно 40% топлива.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
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