https://1prime.ru/20241225/mazut-853857880.html

Пятна мазута после ЧП с танкерами достигли Новороссийска

Пятна мазута после ЧП с танкерами достигли Новороссийска - 25.12.2024, ПРАЙМ

Пятна мазута после ЧП с танкерами достигли Новороссийска

Пятна мазута на черноморском побережье после крушения двух танкеров достигли Новороссийска, об этом агентству РИА Новости рассказал представитель экстренных... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T14:14+0300

2024-12-25T14:14+0300

2024-12-25T14:14+0300

происшествия

россия

новороссийск

мазут

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Пятна мазута на черноморском побережье после крушения двух танкеров достигли Новороссийска, об этом агентству РИА Новости рассказал представитель экстренных служб."Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако города Новороссийска общей протяженностью 91 километр", - отметил собеседник издания.Ранее сообщалось, что спасатели и волонтеры провели обследование около 220 километров побережья Краснодарского края, включая 30 километров за последние 24 часа. Было собрано и вывезено на утилизацию около 20 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма. При крушении вытекло около 40% топлива из перевозимых танкерами 9,2 тысяч тонн мазута. Один моряк погиб, а остальные 27 были эвакуированы.

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новороссийск

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россия, новороссийск, мазут