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Пятна мазута после ЧП с танкерами достигли Новороссийска
Пятна мазута после ЧП с танкерами достигли Новороссийска - 25.12.2024, ПРАЙМ
Пятна мазута после ЧП с танкерами достигли Новороссийска
Пятна мазута на черноморском побережье после крушения двух танкеров достигли Новороссийска, об этом агентству РИА Новости рассказал представитель экстренных... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T14:14+0300
2024-12-25T14:14+0300
2024-12-25T14:14+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Пятна мазута на черноморском побережье после крушения двух танкеров достигли Новороссийска, об этом агентству РИА Новости рассказал представитель экстренных служб."Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако города Новороссийска общей протяженностью 91 километр", - отметил собеседник издания.Ранее сообщалось, что спасатели и волонтеры провели обследование около 220 километров побережья Краснодарского края, включая 30 километров за последние 24 часа. Было собрано и вывезено на утилизацию около 20 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма. При крушении вытекло около 40% топлива из перевозимых танкерами 9,2 тысяч тонн мазута. Один моряк погиб, а остальные 27 были эвакуированы.
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россия, новороссийск, мазут
Происшествия, РОССИЯ, НОВОРОССИЙСК, МАЗУТ
Пятна мазута после ЧП с танкерами достигли Новороссийска
Пятна мазута после крушения двух танкеров достигли Новороссийска
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Пятна мазута на черноморском побережье после крушения двух танкеров достигли Новороссийска, об этом агентству РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.
"Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако города Новороссийска общей протяженностью 91 километр", - отметил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что спасатели и волонтеры провели обследование около 220 километров побережья Краснодарского края, включая 30 километров за последние 24 часа. Было собрано и вывезено на утилизацию около 20 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма. При крушении вытекло около 40% топлива из перевозимых танкерами 9,2 тысяч тонн мазута. Один моряк погиб, а остальные 27 были эвакуированы.
В Керченском проливе после ЧП с танкерами вытекло 3,75 тысячи тонн мазута