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Эксперт усомнился в полной ликвидации загрязнений мазутом в Анапе к весне

Эксперт усомнился в полной ликвидации загрязнений мазутом в Анапе к весне - 25.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт усомнился в полной ликвидации загрязнений мазутом в Анапе к весне

Научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян выразил сомнение, что последствия от загрязнения побережья Черного моря мазутом в районе... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T16:01+0300

2024-12-25T16:01+0300

2024-12-25T16:01+0300

происшествия

россия

черное море

разлив нефтепродуктов

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян выразил сомнение, что последствия от загрязнения побережья Черного моря мазутом в районе Анапы уже не будут заметны к курортному сезону. "Трудно сейчас сказать... Оптимисты говорят, что вообще с весны все будет в полном порядке, но очень большие сомнения возникают по этому поводу", - заявил Данилов-Данильян на пресс-конференции, говоря о сроках очистки пляжей Анапы. По его словам, у экспертов пока недостаточно информации для вынесения каких-либо оценок. Ранее руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Петр Завьялов заявил РИА Новости, что россиянам не стоит спешить с отменой поездки в Анапу летом, экосистема должна восстановиться к этому времени. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

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черное море

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россия, черное море, разлив нефтепродуктов