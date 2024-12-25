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Эксперт усомнился в полной ликвидации загрязнений мазутом в Анапе к весне - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперт усомнился в полной ликвидации загрязнений мазутом в Анапе к весне
Эксперт усомнился в полной ликвидации загрязнений мазутом в Анапе к весне - 25.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт усомнился в полной ликвидации загрязнений мазутом в Анапе к весне
Научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян выразил сомнение, что последствия от загрязнения побережья Черного моря мазутом в районе... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T16:01+0300
2024-12-25T16:01+0300
происшествия
россия
черное море
разлив нефтепродуктов
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян выразил сомнение, что последствия от загрязнения побережья Черного моря мазутом в районе Анапы уже не будут заметны к курортному сезону. "Трудно сейчас сказать... Оптимисты говорят, что вообще с весны все будет в полном порядке, но очень большие сомнения возникают по этому поводу", - заявил Данилов-Данильян на пресс-конференции, говоря о сроках очистки пляжей Анапы. По его словам, у экспертов пока недостаточно информации для вынесения каких-либо оценок. Ранее руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Петр Завьялов заявил РИА Новости, что россиянам не стоит спешить с отменой поездки в Анапу летом, экосистема должна восстановиться к этому времени. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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россия, черное море, разлив нефтепродуктов
Происшествия, РОССИЯ, Черное море, разлив нефтепродуктов
16:01 25.12.2024
 
Эксперт усомнился в полной ликвидации загрязнений мазутом в Анапе к весне

Эксперт: загрязнение мазутом в Анапе вряд ли полностью устранят к весне

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян выразил сомнение, что последствия от загрязнения побережья Черного моря мазутом в районе Анапы уже не будут заметны к курортному сезону.
"Трудно сейчас сказать... Оптимисты говорят, что вообще с весны все будет в полном порядке, но очень большие сомнения возникают по этому поводу", - заявил Данилов-Данильян на пресс-конференции, говоря о сроках очистки пляжей Анапы.
По его словам, у экспертов пока недостаточно информации для вынесения каких-либо оценок.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
Специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смести после ЧП с танкерами
15:30
Ранее руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Петр Завьялов заявил РИА Новости, что россиянам не стоит спешить с отменой поездки в Анапу летом, экосистема должна восстановиться к этому времени.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
 
ПроисшествияРОССИЯЧерное мореразлив нефтепродуктов
 
 
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