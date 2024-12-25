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В МИД назвали провокационными "вбросы" об отправке армий ЕС на Украину
В МИД назвали провокационными "вбросы" об отправке армий ЕС на Украину - 25.12.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали провокационными "вбросы" об отправке армий ЕС на Украину
Любые вбросы в прессе об отправке иностранных контингентов на Украину являются провокационными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T16:44+0300
2024-12-25T16:44+0300
2024-12-25T16:44+0300
россия
украина
мид
мария захарова
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Любые вбросы в прессе об отправке иностранных контингентов на Украину являются провокационными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы исходим из того, что... любые вбросы в информационное пространство по вопросу направления на Украину иностранных контингентов являются провокационными", - сказала Захарова на брифинге. По ее мнению, это свидетельствует о желании обострить и без того накаленную обстановку вокруг украинского кризиса, потому что все мощнее раздаются голоса, в том числе в странах НАТО, об урегулировании конфликта.
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россия, украина, мид, мария захарова
РОССИЯ, УКРАИНА, МИД, Мария Захарова
В МИД назвали провокационными "вбросы" об отправке армий ЕС на Украину
МИД: вбросы об отправке иностранных армий на Украину являются провокационными
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Любые вбросы в прессе об отправке иностранных контингентов на Украину являются провокационными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что... любые вбросы в информационное пространство по вопросу направления на Украину иностранных контингентов являются провокационными", - сказала Захарова на брифинге.
По ее мнению, это свидетельствует о желании обострить и без того накаленную обстановку вокруг украинского кризиса, потому что все мощнее раздаются голоса, в том числе в странах НАТО, об урегулировании конфликта.
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