https://1prime.ru/20241225/mid-853862017.html

В МИД назвали провокационными "вбросы" об отправке армий ЕС на Украину

В МИД назвали провокационными "вбросы" об отправке армий ЕС на Украину - 25.12.2024, ПРАЙМ

В МИД назвали провокационными "вбросы" об отправке армий ЕС на Украину

Любые вбросы в прессе об отправке иностранных контингентов на Украину являются провокационными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T16:44+0300

2024-12-25T16:44+0300

2024-12-25T16:44+0300

россия

украина

мид

мария захарова

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Любые вбросы в прессе об отправке иностранных контингентов на Украину являются провокационными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы исходим из того, что... любые вбросы в информационное пространство по вопросу направления на Украину иностранных контингентов являются провокационными", - сказала Захарова на брифинге. По ее мнению, это свидетельствует о желании обострить и без того накаленную обстановку вокруг украинского кризиса, потому что все мощнее раздаются голоса, в том числе в странах НАТО, об урегулировании конфликта.

https://1prime.ru/20241225/lavrov-853852629.html

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россия, украина, мид, мария захарова