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В МИД назвали провокационными "вбросы" об отправке армий ЕС на Украину - 25.12.2024, ПРАЙМ
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В МИД назвали провокационными "вбросы" об отправке армий ЕС на Украину
В МИД назвали провокационными "вбросы" об отправке армий ЕС на Украину - 25.12.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали провокационными "вбросы" об отправке армий ЕС на Украину
Любые вбросы в прессе об отправке иностранных контингентов на Украину являются провокационными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T16:44+0300
2024-12-25T16:44+0300
россия
украина
мид
мария захарова
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Любые вбросы в прессе об отправке иностранных контингентов на Украину являются провокационными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы исходим из того, что... любые вбросы в информационное пространство по вопросу направления на Украину иностранных контингентов являются провокационными", - сказала Захарова на брифинге. По ее мнению, это свидетельствует о желании обострить и без того накаленную обстановку вокруг украинского кризиса, потому что все мощнее раздаются голоса, в том числе в странах НАТО, об урегулировании конфликта.
https://1prime.ru/20241225/lavrov-853852629.html
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россия, украина, мид, мария захарова
РОССИЯ, УКРАИНА, МИД, Мария Захарова
16:44 25.12.2024
 
В МИД назвали провокационными "вбросы" об отправке армий ЕС на Украину

МИД: вбросы об отправке иностранных армий на Украину являются провокационными

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Кубы С. Лаврова и Б. Р. Паррилья
Встреча глав МИД РФ и Кубы С. Лаврова и Б. Р. Паррилья - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Любые вбросы в прессе об отправке иностранных контингентов на Украину являются провокационными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что... любые вбросы в информационное пространство по вопросу направления на Украину иностранных контингентов являются провокационными", - сказала Захарова на брифинге.
По ее мнению, это свидетельствует о желании обострить и без того накаленную обстановку вокруг украинского кризиса, потому что все мощнее раздаются голоса, в том числе в странах НАТО, об урегулировании конфликта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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12:57
 
РОССИЯУКРАИНАМИДМария Захарова
 
 
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