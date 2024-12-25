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Минпромторг заявил о планах поддержать пять проектов ТЛЦ за рубежом - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг заявил о планах поддержать пять проектов ТЛЦ за рубежом
Минпромторг заявил о планах поддержать пять проектов ТЛЦ за рубежом - 25.12.2024, ПРАЙМ
Минпромторг заявил о планах поддержать пять проектов ТЛЦ за рубежом
Минпромторг РФ до 2030 года планирует поддержать пять проектов по созданию транспортно-логистических центров (ТЛЦ) и российских промышленных зон за рубежом,... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T08:19+0300
2024-12-25T08:19+0300
россия
минпромторг
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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Минпромторг РФ до 2030 года планирует поддержать пять проектов по созданию транспортно-логистических центров (ТЛЦ) и российских промышленных зон за рубежом, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов. "До 2030 года в планах – поддержать 5 проектов по созданию транспортно-логистических центров и российских промышленных зон в опорных странах. Наш механизм предполагает возможность комбинирования разных источников финансирования соответствующих инфраструктурных проектов, в том числе за счет средств инвесторов, вклада в капитал проектных компаний, а также льготного коммерческого финансирования в рамках иных мероприятий нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - сказал Алиханов. Он добавил, что при определении стран, где с помощью бюджетного финансирования будет появляться такая отечественная инфраструктура, Минпромторг будет опираться на заинтересованность российского бизнеса. Также одним из критериев станут условия размещения и деятельности резидентов, которые в будущем смогут предложить зарубежные партнеры. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
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россия, минпромторг
РОССИЯ, Минпромторг
08:19 25.12.2024
 
Минпромторг заявил о планах поддержать пять проектов ТЛЦ за рубежом

Минпромторг до 2030 года планирует поддержать 5 проектов создания ТЛЦ за рубежом

© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Минпромторг РФ до 2030 года планирует поддержать пять проектов по созданию транспортно-логистических центров (ТЛЦ) и российских промышленных зон за рубежом, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов.
"До 2030 года в планах – поддержать 5 проектов по созданию транспортно-логистических центров и российских промышленных зон в опорных странах. Наш механизм предполагает возможность комбинирования разных источников финансирования соответствующих инфраструктурных проектов, в том числе за счет средств инвесторов, вклада в капитал проектных компаний, а также льготного коммерческого финансирования в рамках иных мероприятий нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - сказал Алиханов.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
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Он добавил, что при определении стран, где с помощью бюджетного финансирования будет появляться такая отечественная инфраструктура, Минпромторг будет опираться на заинтересованность российского бизнеса. Также одним из критериев станут условия размещения и деятельности резидентов, которые в будущем смогут предложить зарубежные партнеры.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
 
РОССИЯМинпромторг
 
 
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