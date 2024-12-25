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Мосбиржа возобновит утренние сессии на фондовом и срочном рынках
Мосбиржа возобновит утренние сессии на фондовом и срочном рынках - 25.12.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа возобновит утренние сессии на фондовом и срочном рынках
Мосбиржа с 27 января 2025 года планирует возобновление утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках, говорится в сообщении торговой площадки. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T16:14+0300
2024-12-25T16:14+0300
2024-12-25T16:14+0300
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мосбиржа
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Мосбиржа с 27 января 2025 года планирует возобновление утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках, говорится в сообщении торговой площадки. "Сообщаем вам, что с 27 января 2025 года биржа планирует возобновление утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках", - указывается в сообщении.
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россия, мосбиржа, биржевые торги
РОССИЯ, Мосбиржа, биржевые торги
Мосбиржа возобновит утренние сессии на фондовом и срочном рынках
Мосбиржа в конце января возобновит утренние сессии на фондовом и срочном рынках