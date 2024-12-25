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"Не готова". В НАТО сделали тяжелое признание об альянсе

"Не готова". В НАТО сделали тяжелое признание об альянсе - 25.12.2024, ПРАЙМ

"Не готова". В НАТО сделали тяжелое признание об альянсе

Финляндия, Латвия и Эстония признают, что европейские члены НАТО не могут противостоять России без участия США. Об этом говорится в материале издания... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T16:12+0300

2024-12-25T16:12+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Финляндия, Латвия и Эстония признают, что европейские члены НАТО не могут противостоять России без участия США. Об этом говорится в материале издания Independent, которому дали интервью президент Латвии Эдгар Ринкевич, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министер Эстонии Кристен Михал."НАТО "не готова" сражаться против... России без США, заявили... лидеры трех стран альянса, призвав союзников значительно увеличить расходы на оборону", - сказано в публикации.В издании заметили, что неспособность Европы защитить себя, особенно без США, усложняет оказание военной помощи Украине. Кроме того, проблемой является то, что не все страны готовы предоставить Украине вооружение, а оборонная промышленность не может производить его в необходимом количестве.

https://1prime.ru/20241219/nato-853705382.html

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россия, нато, сша