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"Не готова". В НАТО сделали тяжелое признание об альянсе
"Не готова". В НАТО сделали тяжелое признание об альянсе - 25.12.2024, ПРАЙМ
"Не готова". В НАТО сделали тяжелое признание об альянсе
Финляндия, Латвия и Эстония признают, что европейские члены НАТО не могут противостоять России без участия США. Об этом говорится в материале издания... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T16:12+0300
2024-12-25T16:12+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Финляндия, Латвия и Эстония признают, что европейские члены НАТО не могут противостоять России без участия США. Об этом говорится в материале издания Independent, которому дали интервью президент Латвии Эдгар Ринкевич, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министер Эстонии Кристен Михал."НАТО "не готова" сражаться против... России без США, заявили... лидеры трех стран альянса, призвав союзников значительно увеличить расходы на оборону", - сказано в публикации.В издании заметили, что неспособность Европы защитить себя, особенно без США, усложняет оказание военной помощи Украине. Кроме того, проблемой является то, что не все страны готовы предоставить Украине вооружение, а оборонная промышленность не может производить его в необходимом количестве.
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россия, нато, сша
Политика, РОССИЯ, НАТО, США
"Не готова". В НАТО сделали тяжелое признание об альянсе
Independent: ряд стран НАТО признали неспособность альянса противостоять России
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Финляндия, Латвия и Эстония признают, что европейские члены НАТО не могут противостоять России без участия США. Об этом говорится в материале издания Independent, которому дали интервью президент Латвии Эдгар Ринкевич, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министер Эстонии Кристен Михал.
"НАТО "не готова" сражаться против... России без США, заявили... лидеры трех стран альянса, призвав союзников значительно увеличить расходы на оборону", - сказано в публикации.
В издании заметили, что неспособность Европы защитить себя, особенно без США, усложняет оказание военной помощи Украине. Кроме того, проблемой является то, что не все страны готовы предоставить Украине вооружение, а оборонная промышленность не может производить его в необходимом количестве.
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