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Путин оценил рост доли нацвалют в коммерческих расчетах между странами СНГ - 25.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин оценил рост доли нацвалют в коммерческих расчетах между странами СНГ
Путин оценил рост доли нацвалют в коммерческих расчетах между странами СНГ - 25.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил рост доли нацвалют в коммерческих расчетах между странами СНГ
Доля национальных валют в коммерческих расчетах между странами СНГ превышает 85%. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках неформальной встречи | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T13:54+0300
2024-12-25T14:30+0300
экономика
россия
снг
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Доля национальных валют в коммерческих расчетах между странами СНГ превышает 85%. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках неформальной встречи глав государств-участников СНГ."Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между участниками содружества превышает 85%", - подчеркнул президент.По словам российского лидера, все больше используются собственные независимые валютные платежные системы и расчетные инструменты для обслуживания взаимных экономических операций. Путин также выразил удовлетворение по поводу расширения сотрудничества стран СНГ в валютно-финансовой сфере.Глава государства также отметил, что по итогам текущего года рост совокупного ВВП стран СНГ по итогам года прогнозируется на уровне 4,7%. Ко всему прочему, страны СНГ нарастили промышленное производство на 4,3%, грузоперевозки на 7,4% и розничную торговлю на 7,7%.
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россия, снг
Экономика, РОССИЯ, СНГ
13:54 25.12.2024 (обновлено: 14:30 25.12.2024)
 
Путин оценил рост доли нацвалют в коммерческих расчетах между странами СНГ

Путин: доля нацвалют в коммерческих расчетах между странами СНГ превышает 85%

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
© POOL
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Доля национальных валют в коммерческих расчетах между странами СНГ превышает 85%. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках неформальной встречи глав государств-участников СНГ.
"Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между участниками содружества превышает 85%", - подчеркнул президент.
По словам российского лидера, все больше используются собственные независимые валютные платежные системы и расчетные инструменты для обслуживания взаимных экономических операций. Путин также выразил удовлетворение по поводу расширения сотрудничества стран СНГ в валютно-финансовой сфере.
Глава государства также отметил, что по итогам текущего года рост совокупного ВВП стран СНГ по итогам года прогнозируется на уровне 4,7%. Ко всему прочему, страны СНГ нарастили промышленное производство на 4,3%, грузоперевозки на 7,4% и розничную торговлю на 7,7%.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2024
Москва призвала СНГ увеличить расчеты в нацвалютах по примеру ЕАЭС
23 января, 11:53
 
ЭкономикаРОССИЯСНГ
 
 
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