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Путин оценил рост доли нацвалют в коммерческих расчетах между странами СНГ

Путин оценил рост доли нацвалют в коммерческих расчетах между странами СНГ - 25.12.2024, ПРАЙМ

Путин оценил рост доли нацвалют в коммерческих расчетах между странами СНГ

Доля национальных валют в коммерческих расчетах между странами СНГ превышает 85%. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках неформальной встречи | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T13:54+0300

2024-12-25T13:54+0300

2024-12-25T14:30+0300

экономика

россия

снг

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Доля национальных валют в коммерческих расчетах между странами СНГ превышает 85%. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках неформальной встречи глав государств-участников СНГ."Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между участниками содружества превышает 85%", - подчеркнул президент.По словам российского лидера, все больше используются собственные независимые валютные платежные системы и расчетные инструменты для обслуживания взаимных экономических операций. Путин также выразил удовлетворение по поводу расширения сотрудничества стран СНГ в валютно-финансовой сфере.Глава государства также отметил, что по итогам текущего года рост совокупного ВВП стран СНГ по итогам года прогнозируется на уровне 4,7%. Ко всему прочему, страны СНГ нарастили промышленное производство на 4,3%, грузоперевозки на 7,4% и розничную торговлю на 7,7%.

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россия, снг