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Новак спрогнозировал рост розничных цен на топливо в России в 2024 году

Новак спрогнозировал рост розничных цен на топливо в России в 2024 году - 25.12.2024, ПРАЙМ

Новак спрогнозировал рост розничных цен на топливо в России в 2024 году

Топливный рынок России полностью обеспечен бензином и дизтопливом, розничные цены по итогам 2024 года вырастут темпами не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T11:16+0300

2024-12-25T11:16+0300

2024-12-25T11:16+0300

энергетика

россия

александр новак

топливо

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Топливный рынок России полностью обеспечен бензином и дизтопливом, розничные цены по итогам 2024 года вырастут темпами не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Наш рынок обеспечен полностью и автомобильным бензином, и дизельным топливом. Мы внимательно смотрим с тем, чтобы цены не росли выше инфляции. И в этом году тоже цены будут не выше инфляции в целом индексироваться, что, в принципе, позволяет нам, скажем так, держать их на достаточно низком уровне по сравнению с экспортной альтернативой", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

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россия, александр новак, топливо