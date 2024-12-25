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Новак спрогнозировал рост розничных цен на топливо в России в 2024 году
Новак спрогнозировал рост розничных цен на топливо в России в 2024 году - 25.12.2024, ПРАЙМ
Новак спрогнозировал рост розничных цен на топливо в России в 2024 году
Топливный рынок России полностью обеспечен бензином и дизтопливом, розничные цены по итогам 2024 года вырастут темпами не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T11:16+0300
2024-12-25T11:16+0300
2024-12-25T11:16+0300
энергетика
россия
александр новак
топливо
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Топливный рынок России полностью обеспечен бензином и дизтопливом, розничные цены по итогам 2024 года вырастут темпами не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Наш рынок обеспечен полностью и автомобильным бензином, и дизельным топливом. Мы внимательно смотрим с тем, чтобы цены не росли выше инфляции. И в этом году тоже цены будут не выше инфляции в целом индексироваться, что, в принципе, позволяет нам, скажем так, держать их на достаточно низком уровне по сравнению с экспортной альтернативой", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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россия, александр новак, топливо
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, топливо
Новак спрогнозировал рост розничных цен на топливо в России в 2024 году
Новак: розничные цены на топливо в РФ вырастут в 2024 г темпами не выше инфляции
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Топливный рынок России полностью обеспечен бензином и дизтопливом, розничные цены по итогам 2024 года вырастут темпами не выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наш рынок обеспечен полностью и автомобильным бензином, и дизельным топливом. Мы внимательно смотрим с тем, чтобы цены не росли выше инфляции. И в этом году тоже цены будут не выше инфляции в целом индексироваться, что, в принципе, позволяет нам, скажем так, держать их на достаточно низком уровне по сравнению с экспортной альтернативой", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Россия поставит на экспорт 33 миллиона тонн СПГ, заявил Новак