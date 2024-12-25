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Новак объявил о подготовке к строительству еще одного газопровода в Китай

Новак объявил о подготовке к строительству еще одного газопровода в Китай - 25.12.2024, ПРАЙМ

Новак объявил о подготовке к строительству еще одного газопровода в Китай

Реализация проекта газопровода мощностью 45 миллиардов кубометров из России в Китай через Казахстан запущена: проводятся расчеты и технико-экономическое... | 25.12.2024, ПРАЙМ

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китай

казахстан

газ

александр новак

россия

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Реализация проекта газопровода мощностью 45 миллиардов кубометров из России в Китай через Казахстан запущена: проводятся расчеты и технико-экономическое обоснование, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Этот процесс, скажем так, запущен... Сейчас проводятся расчеты, технико-экономическое обоснование, идут переговоры", – рассказал Новак в интервью "России 24" о реализации проекта нового газопровода в Китай через Казахстан. Мощность нового газопровода должна составить 45 миллиардов кубометров в год, 10 миллиардов из них планируется направлять на газификацию северо-восточных областей Казахстана, добавил он.

китай

казахстан

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китай, казахстан, газ, александр новак, россия