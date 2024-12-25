https://1prime.ru/20241225/novak-853848509.html
Новак объявил о подготовке к строительству еще одного газопровода в Китай
Новак объявил о подготовке к строительству еще одного газопровода в Китай - 25.12.2024, ПРАЙМ
Новак объявил о подготовке к строительству еще одного газопровода в Китай
Реализация проекта газопровода мощностью 45 миллиардов кубометров из России в Китай через Казахстан запущена: проводятся расчеты и технико-экономическое... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T11:18+0300
2024-12-25T11:18+0300
2024-12-25T11:19+0300
китай
казахстан
газ
александр новак
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_0:173:3029:1876_1920x0_80_0_0_fe454daeea9c425c2875f61eb66d88dc.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Реализация проекта газопровода мощностью 45 миллиардов кубометров из России в Китай через Казахстан запущена: проводятся расчеты и технико-экономическое обоснование, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Этот процесс, скажем так, запущен... Сейчас проводятся расчеты, технико-экономическое обоснование, идут переговоры", – рассказал Новак в интервью "России 24" о реализации проекта нового газопровода в Китай через Казахстан. Мощность нового газопровода должна составить 45 миллиардов кубометров в год, 10 миллиардов из них планируется направлять на газификацию северо-восточных областей Казахстана, добавил он.
китай
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_27ae7a5fa25411011521719c2f1ff01a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, казахстан, газ, александр новак, россия
КИТАЙ, КАЗАХСТАН, Газ, Александр Новак, РОССИЯ
Новак объявил о подготовке к строительству еще одного газопровода в Китай
Новак: запущена реализация проекта газопровода из России в Китай через Казахстан
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Реализация проекта газопровода мощностью 45 миллиардов кубометров из России в Китай через Казахстан запущена: проводятся расчеты и технико-экономическое обоснование, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Этот процесс, скажем так, запущен... Сейчас проводятся расчеты, технико-экономическое обоснование, идут переговоры", – рассказал Новак в интервью "России 24" о реализации проекта нового газопровода в Китай через Казахстан.
Мощность нового газопровода должна составить 45 миллиардов кубометров в год, 10 миллиардов из них планируется направлять на газификацию северо-восточных областей Казахстана, добавил он.