https://1prime.ru/20241225/novak-853849139.html

Ситуация с запасами газа в Европе будет еще сложнее, заявил Новак

Ситуация с запасами газа в Европе будет еще сложнее, заявил Новак - 25.12.2024, ПРАЙМ

Ситуация с запасами газа в Европе будет еще сложнее, заявил Новак

Ситуация с запасами газа в Европе напряженная, несмотря на поставки из России, а без них ситуация будет еще более сложная, заявил вице-премьер РФ Александр... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T11:28+0300

2024-12-25T11:28+0300

2024-12-25T11:29+0300

энергетика

ес

газ

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/02/842180219_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eac67422697dc4faa75dc0fb3338a918.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Ситуация с запасами газа в Европе напряженная, несмотря на поставки из России, а без них ситуация будет еще более сложная, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Там уже достаточно напряженная ситуация, даже несмотря на то, что газ сегодня еще продолжает поступать из России. Если он прекратит поступать, значит, там ситуация будет еще более сложная", - приводит слова Новака о ситуации на газовом рынке Европы Telegram-канал "Вести".Запасы газа в европейских хранилищах в настоящее время на 3-5% меньше, чем в среднем за последние 5 лет, добавил он.

https://1prime.ru/20241225/gaz-853848288.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, газ, александр новак