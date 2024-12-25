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Ситуация с запасами газа в Европе будет еще сложнее, заявил Новак - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Ситуация с запасами газа в Европе будет еще сложнее, заявил Новак
Ситуация с запасами газа в Европе будет еще сложнее, заявил Новак - 25.12.2024, ПРАЙМ
Ситуация с запасами газа в Европе будет еще сложнее, заявил Новак
Ситуация с запасами газа в Европе напряженная, несмотря на поставки из России, а без них ситуация будет еще более сложная, заявил вице-премьер РФ Александр... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T11:28+0300
2024-12-25T11:29+0300
энергетика
ес
газ
александр новак
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Ситуация с запасами газа в Европе напряженная, несмотря на поставки из России, а без них ситуация будет еще более сложная, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Там уже достаточно напряженная ситуация, даже несмотря на то, что газ сегодня еще продолжает поступать из России. Если он прекратит поступать, значит, там ситуация будет еще более сложная", - приводит слова Новака о ситуации на газовом рынке Европы Telegram-канал "Вести".Запасы газа в европейских хранилищах в настоящее время на 3-5% меньше, чем в среднем за последние 5 лет, добавил он.
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ес, газ, александр новак
Энергетика, ЕС, Газ, Александр Новак
11:28 25.12.2024 (обновлено: 11:29 25.12.2024)
 
Ситуация с запасами газа в Европе будет еще сложнее, заявил Новак

Новак: ситуация с запасами газа в Европе напряженная

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак, заместитель председателя правительства РФ
Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Ситуация с запасами газа в Европе напряженная, несмотря на поставки из России, а без них ситуация будет еще более сложная, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Там уже достаточно напряженная ситуация, даже несмотря на то, что газ сегодня еще продолжает поступать из России. Если он прекратит поступать, значит, там ситуация будет еще более сложная", - приводит слова Новака о ситуации на газовом рынке Европы Telegram-канал "Вести".
Запасы газа в европейских хранилищах в настоящее время на 3-5% меньше, чем в среднем за последние 5 лет, добавил он.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Новак: Россия готова продолжать поставки газа в ЕС по нескольким маршрутам
11:16
 
ЭнергетикаЕСГазАлександр Новак
 
 
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