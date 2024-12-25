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В Ростове-на-Дону прошли обыски по делу о мошенничестве с гособоронзаказом
В Ростове-на-Дону прошли обыски по делу о мошенничестве с гособоронзаказом - 25.12.2024, ПРАЙМ
В Ростове-на-Дону прошли обыски по делу о мошенничестве с гособоронзаказом
Силовики провели обыски на трех заводах и дома у их руководителей по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на 811 миллионов рублей, сообщил РИА Новости... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T09:02+0300
2024-12-25T09:02+0300
2024-12-25T09:02+0300
мошенничество
россия
ростов-на-дону
гособоронзаказ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - ПРАЙМ. Силовики провели обыски на трех заводах и дома у их руководителей по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на 811 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель УФСБ РФ по Ростовской области. "ГВСУ СК России совместно с УФСБ России по Ростовской области проведены масштабные обыски на трех подшипниковых заводах ООО "10 ГПЗ" (Ростов-на-Дону), ОАО "ОК-Лоза" (Сергиев Посад), ООО "ГПЗ-2 Тверь", в военных представительствах и обслуживающей организации, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников", - сказал представитель. Собеседник уточнил, что обыски проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц ООО "10 ГПЗ" по факту хищения средств гособоронзаказа. Сумма ущерба по первому эпизоду составила 811 миллионов рублей.
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россия, ростов-на-дону, гособоронзаказ
Мошенничество, РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, гособоронзаказ
В Ростове-на-Дону прошли обыски по делу о мошенничестве с гособоронзаказом
По делу о мошенничестве с гособоронзаказом на 811 миллионов рублей прошли обыски
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - ПРАЙМ. Силовики провели обыски на трех заводах и дома у их руководителей по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на 811 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель УФСБ РФ по Ростовской области.
"ГВСУ СК России совместно с УФСБ России по Ростовской области проведены масштабные обыски на трех подшипниковых заводах ООО "10 ГПЗ" (Ростов-на-Дону), ОАО "ОК-Лоза" (Сергиев Посад), ООО "ГПЗ-2 Тверь", в военных представительствах и обслуживающей организации, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников", - сказал представитель.
Собеседник уточнил, что обыски проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц ООО "10 ГПЗ" по факту хищения средств гособоронзаказа. Сумма ущерба по первому эпизоду составила 811 миллионов рублей.
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