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Опрос показал, как россияне относятся к корпоративам
Опрос показал, как россияне относятся к корпоративам - 25.12.2024, ПРАЙМ
Опрос показал, как россияне относятся к корпоративам
Около 42% жителей России уверены, что корпоративы укрепляют командный дух, для четверти это возможность отдохнуть и провести время с коллегами, а почти пятая... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T07:31+0300
2024-12-25T07:31+0300
2024-12-25T07:31+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Около 42% жителей России уверены, что корпоративы укрепляют командный дух, для четверти это возможность отдохнуть и провести время с коллегами, а почти пятая часть (19%) опрошенных не видит в них никакой пользы, свидетельствуют результаты исследования платформы "Работа России", которые есть у РИА Новости.
"О корпоративах: 42% респондентов считают, что такие мероприятия укрепляют командный дух, а 25% видят в них возможность расслабиться и хорошо провести время с коллегами. Тем не менее не все разделяют это мнение. Например, 19% россиян не видят в корпоративах никакой пользы, а 9% воспринимают их скорее как награду за упорный труд. Еще 5% считают, что таким образом руководство повышает лояльность сотрудников", - говорится в исследовании.
Так, 40% россиян охотно выходят на сцену на корпоративах, а остальные предпочитают оставаться зрителями. Почти половина участников опроса (45%) поздравляют руководство на словах лично или в сообщении, а пятая часть (20%) дарят сувениры.
Работодатели в качестве подарка в 23% случаев отпускают сотрудников пораньше накануне Нового года. 17% опрошенных сообщили, что их руководство организует корпоратив, а о получении премии сообщили 15%. Среди других популярных вариантов фуршеты (14%), сладкие подарки (13%) и поздравления по электронной почте (12%), добавляется в результатах исследования.
Около 82% россиян считают наиболее приятным подарком на Новый год от начальства премию. 7% хотели бы дополнительный выходной, а 5% сладкие подарки или сувениры. Всего 4% хотели бы в качестве подарка сходить на организованный руководством корпоратив.
В исследовании, которое проходило в декабре на платформе "Работа России", поучаствовали около трех тысяч человек из всех регионов страны.
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ПРАЙМ
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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7 495 645-6601
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общество
Опрос показал, как россияне относятся к корпоративам
"Работа России": 42% россиян считают, что корпоративы укрепляют командный дух
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Около 42% жителей России уверены, что корпоративы укрепляют командный дух, для четверти это возможность отдохнуть и провести время с коллегами, а почти пятая часть (19%) опрошенных не видит в них никакой пользы, свидетельствуют результаты исследования платформы "Работа России", которые есть у РИА Новости.
"О корпоративах: 42% респондентов считают, что такие мероприятия укрепляют командный дух, а 25% видят в них возможность расслабиться и хорошо провести время с коллегами. Тем не менее не все разделяют это мнение. Например, 19% россиян не видят в корпоративах никакой пользы, а 9% воспринимают их скорее как награду за упорный труд. Еще 5% считают, что таким образом руководство повышает лояльность сотрудников", - говорится в исследовании.
Так, 40% россиян охотно выходят на сцену на корпоративах, а остальные предпочитают оставаться зрителями. Почти половина участников опроса (45%) поздравляют руководство на словах лично или в сообщении, а пятая часть (20%) дарят сувениры.
Работодатели в качестве подарка в 23% случаев отпускают сотрудников пораньше накануне Нового года. 17% опрошенных сообщили, что их руководство организует корпоратив, а о получении премии сообщили 15%. Среди других популярных вариантов фуршеты (14%), сладкие подарки (13%) и поздравления по электронной почте (12%), добавляется в результатах исследования.
Около 82% россиян считают наиболее приятным подарком на Новый год от начальства премию. 7% хотели бы дополнительный выходной, а 5% сладкие подарки или сувениры. Всего 4% хотели бы в качестве подарка сходить на организованный руководством корпоратив.
В исследовании, которое проходило в декабре на платформе "Работа России", поучаствовали около трех тысяч человек из всех регионов страны.