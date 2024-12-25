https://1prime.ru/20241225/otkhody-853860202.html
Специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смести после ЧП с танкерами
Специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смести после ЧП с танкерами - 25.12.2024, ПРАЙМ
Специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смести после ЧП с танкерами
После крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смеси и обработали почти 28 тысяч... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T15:30+0300
2024-12-25T15:30+0300
2024-12-25T15:30+0300
происшествия
россия
мазут
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853855465_0:125:3194:1922_1920x0_80_0_0_f0e3eb5dc59b71753804242c3273a1ab.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. После крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смеси и обработали почти 28 тысяч квадратных метров сорбентом. Об этом говорится в сообщении оперштаба Кубани."Всего уже обследовано более 256 квадратных км акватории, собрано 25 тонн нефтеводяной смести, 27,9 тысячи квадратных метров обработано сорбентом", - отмечается в заявлении.Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма. При крушении вытекло около 40% топлива из перевозимых танкерами 9,2 тысяч тонн мазута. Один моряк погиб, а остальные 27 были эвакуированы.
https://1prime.ru/20241225/mazut-853857880.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853855465_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_5b5758151d12fd1044bb0aa93552008d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мазут
Происшествия, РОССИЯ, МАЗУТ
Специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смести после ЧП с танкерами
Оперштаб Кубани: в акватории собрано 25 тонн нефтеводяной смести после ЧП с танкерами
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. После крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смеси и обработали почти 28 тысяч квадратных метров сорбентом. Об этом говорится в сообщении оперштаба Кубани.
"Всего уже обследовано более 256 квадратных км акватории, собрано 25 тонн нефтеводяной смести, 27,9 тысячи квадратных метров обработано сорбентом", - отмечается в заявлении.
Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма. При крушении вытекло около 40% топлива из перевозимых танкерами 9,2 тысяч тонн мазута. Один моряк погиб, а остальные 27 были эвакуированы.
Пятна мазута после ЧП с танкерами достигли Новороссийска