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Специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смести после ЧП с танкерами

Специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смести после ЧП с танкерами - 25.12.2024, ПРАЙМ

Специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смести после ЧП с танкерами

После крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смеси и обработали почти 28 тысяч... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T15:30+0300

2024-12-25T15:30+0300

2024-12-25T15:30+0300

происшествия

россия

мазут

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. После крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смеси и обработали почти 28 тысяч квадратных метров сорбентом. Об этом говорится в сообщении оперштаба Кубани."Всего уже обследовано более 256 квадратных км акватории, собрано 25 тонн нефтеводяной смести, 27,9 тысячи квадратных метров обработано сорбентом", - отмечается в заявлении.Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" произошло 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма. При крушении вытекло около 40% топлива из перевозимых танкерами 9,2 тысяч тонн мазута. Один моряк погиб, а остальные 27 были эвакуированы.

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россия, мазут