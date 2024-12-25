https://1prime.ru/20241225/perevozchiki-853842918.html

Минпромторг субсидирует часть затрат грузоперевозчикам в Латинскую Америку

Минпромторг субсидирует часть затрат грузоперевозчикам в Латинскую Америку - 25.12.2024, ПРАЙМ

Минпромторг субсидирует часть затрат грузоперевозчикам в Латинскую Америку

Минпромторг РФ планирует выделить российским грузоперевозчикам в Латинскую Америку и Африку субсидирование для скидки на перевозку в 50%, сообщил в интервью РИА | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T08:22+0300

2024-12-25T08:22+0300

2024-12-25T08:22+0300

россия

минпромторг

грузоперевозки

латинская америка

https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg

МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует выделить российским грузоперевозчикам в Латинскую Америку и Африку субсидирование для скидки на перевозку в 50%, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Алиханов. "Что касается латиноамериканского направления, оно выступает для нас приоритетным в рамках другого механизма нового федпроекта - "раскатки" грузопотоков на "новых" международных транспортных коридорах. Модель поддержки предполагает субсидирование скидки российских перевозчиков промышленной продукции в Латинскую Америку и Африку в размере 50%, предоставляемой российским экспортерам на их услуги", - сказал Алиханов. Он отметил, то данный механизм повысит конкурентоспособность российских организаций на удаленных от России территориях. Кроме того, это позволит увеличить грузооборот РФ с приоритетными странами ввиду снижения стоимости реализуемой продукции и расширить географию российского экспорта. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.

https://1prime.ru/20241205/minpromtorg-853350914.html

латинская америка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минпромторг, грузоперевозки, латинская америка