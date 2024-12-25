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Минпромторг субсидирует часть затрат грузоперевозчикам в Латинскую Америку - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг субсидирует часть затрат грузоперевозчикам в Латинскую Америку
Минпромторг субсидирует часть затрат грузоперевозчикам в Латинскую Америку - 25.12.2024, ПРАЙМ
Минпромторг субсидирует часть затрат грузоперевозчикам в Латинскую Америку
Минпромторг РФ планирует выделить российским грузоперевозчикам в Латинскую Америку и Африку субсидирование для скидки на перевозку в 50%, сообщил в интервью РИА | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T08:22+0300
2024-12-25T08:22+0300
россия
минпромторг
грузоперевозки
латинская америка
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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует выделить российским грузоперевозчикам в Латинскую Америку и Африку субсидирование для скидки на перевозку в 50%, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Алиханов. "Что касается латиноамериканского направления, оно выступает для нас приоритетным в рамках другого механизма нового федпроекта - "раскатки" грузопотоков на "новых" международных транспортных коридорах. Модель поддержки предполагает субсидирование скидки российских перевозчиков промышленной продукции в Латинскую Америку и Африку в размере 50%, предоставляемой российским экспортерам на их услуги", - сказал Алиханов. Он отметил, то данный механизм повысит конкурентоспособность российских организаций на удаленных от России территориях. Кроме того, это позволит увеличить грузооборот РФ с приоритетными странами ввиду снижения стоимости реализуемой продукции и расширить географию российского экспорта. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/20241205/minpromtorg-853350914.html
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россия, минпромторг, грузоперевозки, латинская америка
РОССИЯ, Минпромторг, грузоперевозки, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
08:22 25.12.2024
 
Минпромторг субсидирует часть затрат грузоперевозчикам в Латинскую Америку

Минпромторг субсидирует грузоперевозчикам в Латинскую Америку 50% затрат

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует выделить российским грузоперевозчикам в Латинскую Америку и Африку субсидирование для скидки на перевозку в 50%, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Алиханов.
"Что касается латиноамериканского направления, оно выступает для нас приоритетным в рамках другого механизма нового федпроекта - "раскатки" грузопотоков на "новых" международных транспортных коридорах. Модель поддержки предполагает субсидирование скидки российских перевозчиков промышленной продукции в Латинскую Америку и Африку в размере 50%, предоставляемой российским экспортерам на их услуги", - сказал Алиханов.
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Он отметил, то данный механизм повысит конкурентоспособность российских организаций на удаленных от России территориях. Кроме того, это позволит увеличить грузооборот РФ с приоритетными странами ввиду снижения стоимости реализуемой продукции и расширить географию российского экспорта.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
 
РОССИЯМинпромторггрузоперевозкиЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
 
 
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