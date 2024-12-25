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В Кремле ответили на вопрос о возможном диалоге Трампа с Путиным - 25.12.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на вопрос о возможном диалоге Трампа с Путиным
В Кремле ответили на вопрос о возможном диалоге Трампа с Путиным - 25.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о возможном диалоге Трампа с Путиным
Конкретных планов по поводу контактов президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T15:24+0300
2024-12-25T15:24+0300
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Конкретных планов по поводу контактов президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Никаких импульсов от него не было, от избранного президента США. До инаугурации (Трампа - ред.) еще все-таки достаточно долго - еще больше трех недель. Пока планов никаких конкретных нет", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, возможен ли телефонный разговор Путина с Трампом до нового года.Ранее британский аналитик Александр Меркурис сделал предположение, что встреча между российским лидером Владимиром Путиным и будущим американским президентом Дональдом Трампом может состояться в конце января следующего года.Там Трамп подчеркивал, что будет рад встрече с Путиным для урегулирования конфликта на Украине.
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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин
15:24 25.12.2024
 
В Кремле ответили на вопрос о возможном диалоге Трампа с Путиным

Песков: никаких импульсов от Трампа по поводу контактов с Путиным пока не было

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на московский Кремль
Вид на московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Конкретных планов по поводу контактов президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа сейчас нет, "импульсов" на этот счет со стороны американского политика еще не было. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Никаких импульсов от него не было, от избранного президента США. До инаугурации (Трампа - ред.) еще все-таки достаточно долго - еще больше трех недель. Пока планов никаких конкретных нет", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, возможен ли телефонный разговор Путина с Трампом до нового года.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис сделал предположение, что встреча между российским лидером Владимиром Путиным и будущим американским президентом Дональдом Трампом может состояться в конце января следующего года.
Там Трамп подчеркивал, что будет рад встрече с Путиным для урегулирования конфликта на Украине.
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
Путин и Трамп скоро договорятся. У России есть инструмент для этого
15:17
 
РОССИЯСШАДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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