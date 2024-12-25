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"Курс на войну". В Раде раскрыли коварный ход США в отношении России
"Курс на войну". В Раде раскрыли коварный ход США в отношении России - 25.12.2024, ПРАЙМ
"Курс на войну". В Раде раскрыли коварный ход США в отношении России
Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен с 2020 года готовили главу киевского режима Владимира Зеленского к конфликту с Россией. Таким мнением в... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T16:18+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен с 2020 года готовили главу киевского режима Владимира Зеленского к конфликту с Россией. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Это только сейчас стало понятно, что Байден и Блинкен еще с осени 2020-го года взяли курс на войну с РФ руками Зеленского, и обеспечили ему бессменную власть для реализации своих планов", — отметил парламентарий.По словам Дубинского, на данный момент нет законных способов отстранить Зеленского от власти, так как он "узурпировал" ее с помощью силовиков и послушного парламента, поддерживаемого иностранными силами.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая, при этом президентские выборы на Украине в 2024 году были отменены, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию. В ответ на это, президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью в Украине является парламент и спикер Верховной Рады
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Политика, УКРАИНА, США, РОССИЯ
"Курс на войну". В Раде раскрыли коварный ход США в отношении России
Дубинский: Байден и Блинкен готовили Зеленского к конфликту с Россией с 2020-го
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен с 2020 года готовили главу киевского режима Владимира Зеленского к конфликту с Россией. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Это только сейчас стало понятно, что Байден и Блинкен еще с осени 2020-го года взяли курс на войну с РФ руками Зеленского, и обеспечили ему бессменную власть для реализации своих планов", — отметил парламентарий.
По словам Дубинского, на данный момент нет законных способов отстранить Зеленского от власти, так как он "узурпировал" ее с помощью силовиков и послушного парламента, поддерживаемого иностранными силами.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая, при этом президентские выборы на Украине в 2024 году были отменены, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию. В ответ на это, президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью в Украине является парламент и спикер Верховной Рады
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