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Минсельхоз предупредил о повышении экспортных пошлин на подсолнечное масло - 25.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минсельхоз предупредил о повышении экспортных пошлин на подсолнечное масло
Минсельхоз предупредил о повышении экспортных пошлин на подсолнечное масло - 25.12.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз предупредил о повышении экспортных пошлин на подсолнечное масло
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в январе повысится до 16 067 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 4 771,6 рубля, следует из... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T18:18+0300
2024-12-25T18:19+0300
экономика
минсельхоз рф
подсолнечное масло
пошлины
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в январе повысится до 16 067 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 4 771,6 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в январе рассчитана при индикативной цене 1 027,5 доллара за тонну. В декабре действует пошлина в размере 9 195,8 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 954,7 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в январе рассчитана по индикативной цене 221,1 доллара за тонну. Ее значение в декабре составляет 3 788,4 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 212,5 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
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минсельхоз рф, подсолнечное масло, пошлины
Экономика, Минсельхоз РФ, подсолнечное масло, пошлины
18:18 25.12.2024 (обновлено: 18:19 25.12.2024)
 
Минсельхоз предупредил о повышении экспортных пошлин на подсолнечное масло

Минсельхоз: в январе вырастут экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПодсолнечное масло
Подсолнечное масло - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в январе повысится до 16 067 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 4 771,6 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.
Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в январе рассчитана при индикативной цене 1 027,5 доллара за тонну. В декабре действует пошлина в размере 9 195,8 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 954,7 доллара за тонну.
Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в январе рассчитана по индикативной цене 221,1 доллара за тонну. Ее значение в декабре составляет 3 788,4 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 212,5 доллара за тонну.
Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента.
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Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
 
ЭкономикаМинсельхоз РФподсолнечное маслопошлины
 
 
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