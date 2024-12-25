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Минсельхоз предупредил о повышении экспортных пошлин на подсолнечное масло

Минсельхоз предупредил о повышении экспортных пошлин на подсолнечное масло - 25.12.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз предупредил о повышении экспортных пошлин на подсолнечное масло

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в январе повысится до 16 067 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 4 771,6 рубля, следует из... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T18:18+0300

2024-12-25T18:18+0300

2024-12-25T18:19+0300

экономика

минсельхоз рф

подсолнечное масло

пошлины

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в январе повысится до 16 067 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 4 771,6 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в январе рассчитана при индикативной цене 1 027,5 доллара за тонну. В декабре действует пошлина в размере 9 195,8 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 954,7 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в январе рассчитана по индикативной цене 221,1 доллара за тонну. Ее значение в декабре составляет 3 788,4 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 212,5 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.

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минсельхоз рф, подсолнечное масло, пошлины