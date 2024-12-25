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Пожар в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе потушили
Пожар в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе потушили - 25.12.2024, ПРАЙМ
Пожар в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе потушили
Пожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе потушен, сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T10:30+0300
2024-12-25T10:30+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Пожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе потушен, сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло. "10.15 - полная ликвидация пожара в ТЦ "Алания Молл", - написал он в Telegram-канале.Утром 25 декабря поступила информация о пожаре в торговом центре во Владикавказе, в результате которого погибла женщина. Прокуратурой Республики Северная Осетия-Алания контролируется ход установления обстоятельств произошедшего. МЧС России сообщало о возгорании третьего этажа и кровли ТЦ "Алания Молл", предварительная площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
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россия, пожар
Происшествия, РОССИЯ, пожар
Пожар в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе потушили
Меняйло: пожар в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе потушен
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Пожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе потушен, сообщил глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло.
"10.15 - полная ликвидация пожара в ТЦ "Алания Молл", - написал он в Telegram-канале.
Утром 25 декабря поступила информация о пожаре в торговом центре во Владикавказе, в результате которого погибла женщина. Прокуратурой Республики Северная Осетия-Алания контролируется ход установления обстоятельств произошедшего. МЧС России сообщало о возгорании третьего этажа и кровли ТЦ "Алания Молл", предварительная площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
Во Владикавказе произошло возгорание в ТЦ "Алания Молл"