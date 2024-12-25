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Продажи корейской косметики и парфюмерии выросли на 40%

Продажи корейской косметики и парфюмерии выросли на 40% - 25.12.2024, ПРАЙМ

Продажи корейской косметики и парфюмерии выросли на 40%

Продажи корейской косметики и парфюмерии в текущем году выросли на 40%, большой популярностью пользуются уходовые средства, рассказали РИА Новости в... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T04:37+0300

2024-12-25T04:37+0300

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Продажи корейской косметики и парфюмерии в текущем году выросли на 40%, большой популярностью пользуются уходовые средства, рассказали РИА Новости в парфюмерно-косметической сети "Лэтуаль". "В "Лэтуаль" продажи корейской косметики и парфюмерии выросли на 40% год к году. Особенно пользуется популярностью категория ухода — производители предлагают инновационные решения и действенные компоненты", - сказали в компании. Ассортимент такой косметики на полках сети тоже растет: количество новых брендов увеличилось на 20% в этом году. Эксперты прогнозируют рост спроса на сегмент Korea и в 2025 году. Кроме этого, главными трендами следующего года, по мнению экспертов "Лэтуаль", станут натуральность - то есть косметические продукты преимущественно на основе натуральных компонентов; персонализацию в виде расширенных косметических линеек, которые решают проблемы кожи с учетом индивидуальных особенностей, а также многофункциональные средства и эксклюзивные линейки. Компания "Лэтуаль" была основана в 1997 году, на данный момент более 1000 магазинов сети представлено в 250 городах России, а также есть несколько торговых точек в странах СНГ, Катаре и ОАЭ. На рынок Объединенных Арабских Эмиратов компания вышла в начале августа, первый магазин был открыт в Шардже.

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